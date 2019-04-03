تركيا: سنمضي قدما في شراء منظومة إس-400 الروسية

أكد وزيرالخارجية التركي مولود تشاوش أوغلوأن بلاده ستشتري منظومة إس-400 الصاروخية الروسية رغم ضغوط الولايات المتحدة التي علقت تسليم معدات لطائرات إف-35 التي تعاقدت أنقرة على شرائها.

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أوغلو أمام منتدى أبحاث في واشنطن: صفقة منظومة إس-400 الصاروخية منتهية ولن نتراجع عنها.

تشاوش أوغلو: لا يمكن إجبار تركيا على الاختيار بين الغرب وروسيا، وهي لن تدخل هذا المسار.

تشاوش أوغلو: تركيا لجأت إلى روسيا لأنها لم تتمكن من شراء صواريخ باتريوت الأمريكية.

تشاوش أوغلو: الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال في مكالمة هاتفية إن سلفه باراك أوباما ارتكب "خطأ" بعدم بيع النظام إلى أنقرة.

تشاوش أوغلو: صفقة إس-400 لا تعني أن أنقرة تؤيد مواقف روسيا.

تشاوش أوغلو: نختلف مع روسيا في عديد من القضايا.

تشاوش أوغلو: نحن نعمل مع روسيا. لكن هذا لا يعني أننا نقوض الحلف ونتفق مع روسيا على كل شيء. لا يوجد تحول في سياستنا الخارجية.

تشاوش أوغلو: نظام إس-400 سيكون منفصلاً عن البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي في تركيا ولن تكون له صلة مع طائرات إف-35.

الولايات المتحدة أعلنت الإثنين أنها ستعلق تسليم تركيا كل شحنات المعدات المتعلقة بالمقاتلات إف-35 الأمريكية، لثني أنقرة عن الحصول على المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.

متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قال: "بانتظار قرار صريح من تركيا بالامتناع عن تسلم نظام إس-400، تم تعليق عمليات التسليم والأنشطة المرتبطة بتفعيل القدرات التشغيلية لطائرات إف-35 في تركيا".

المتحدث أضاف: "حوارنا مستمر مع تركيا في شأن هذه المسألة المهمة".

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