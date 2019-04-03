بلومبرغ : السعودية توشك على إنهاء تشييد مفاعلها النووي

أظهرت صور بالأقمار الصناعية أن السعودية أوشكت على الانتهاء من أول مفاعل نووي لها، وفقا لتقرير إخباري.

وكالة بلومبرغ الإخبارية نشرت تقريرا مدعوما بصور قالت إنها التقطت بالأقمار الصناعية للمنشأة السعودية.

أبرز ما جاء في التقرير

قرب انتهاء المفاعل النووي السعودي يثير تحذيرات بشأن المخاطر الناجمة عن استخدام المملكة للتكنولوجيا النووية دون التوقيع على القواعد الدولية الحاكمة للصناعة.

منشأة الأبحاث تقع في الزاوية الجنوبية الغربية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.

الصور نشرتها خدمة غوغل إيرث. وتظهر للمرة الأولى علنا أن البرنامج يحرز تقدما، وتظهر عمليات تشييد توشك على الاكتمال حول وعاء عمودي سيحتوي على وقود ذري.

صور بالأقمار الصناعية للمفاعل النووي السعودي

صور بالأقمار الصناعية للمفاعل النووي السعودي

صور بالأقمار الصناعية للمفاعل النووي السعودي