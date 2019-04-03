بلديات تركيا.. إعادة فرز الأصوات في 8 دوائر بإسطنبول

أعلنت السلطات الانتخابية التركية أنها بدأت بإعادة فرز الأصوات في 8 من دوائر إسطنبول بعدما طعن الحزب الحاكم الذي اعتُبر خاسرًا في هذه المدينة بانتخابات البلدية التي أجريت الأحد.

وطعن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان على نتائج الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بإسطنبول، العاصمة التجارية للبلاد، وجميع دوائر العاصمة أنقرة حيث أظهرت النتائج الأولية أن الحزب في طريقه إلى فقدان السيطرة على المدينتين.

التفاصيل:

رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفين، قال للصحفيين اليوم الأربعاء، إن قرار إعادة فرز الأصوات قد اتُخذ "في ثمان من دوائر إسطنبول بعد الطعون التي قدمها" الثلاثاء حزب العدالة والتنمية (إسلامي محافظ).

غوفين أوضح أن الأصوات التي أعيد فرزها هي "بمعظمها" أوراق اقتراع احتُسبت ملغاة خلال الانتخابات البلدية، وأشار إلى أن اللجان المحلية في 8 أقضية بإسطنبول تلقت طعونًا من الأحزاب السياسية، وقرر بعضها إعادة فرز الأصوات.

غوفين قال للصحفيين إن قرار إعادة فرز الأصوات الباطلة في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، ليس الأول من نوعه وإنما جرى تطبيقه سابقًا، وبيّن أن لجنة الانتخابات في إسطنبول تلقت اعتراضًا على عملية إعادة الفرز، واتخذت قرارًا للتريث ووقف العملية.

غوفين أكّد أن اللجنة العليا تلقت بدورها اعتراضًا على قرار لجنة إسطنبول، وقررت استكمال إعادة الفرز.

أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول (الأناضول)

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