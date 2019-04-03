برلمان تونس يرفع سن التقاعد ويفرض ضرائب جديدة

وافق البرلمان التونسي، الأربعاء، على قانون يرفع سن تقاعد موظفي القطاع العام سنتين ويفرض ضريبة للضمان الاجتماعي على الموظفين وأرباب العمل، في إصلاح مهم يطالب به المقرضون الدوليون.

التفاصيل:

يرفع القانون الجديد سن تقاعد موظفي القطاع العام من 60 إلى 62 عاما اعتبارا من 2020. كما يفرض ضريبة للضمان الاجتماعي نسبتها واحد بالمئة على الموظفين وضريبة بنسبة اثنين بالمئة على أرباب العمل.

سيكون رفع سن التقاعد سنتين بصفة إجبارية، وبعد ذلك بصفة اختيارية لسنة أو سنتين أو ثلاث إلى حين بلوغ الخامسة والستين.

يشمل رفع سن التقاعد كذلك قطاعات المهن المنهكة التي تفرض التقاعد عند 55 عاما لتصبح في حدود 57 عاما مع اختيارية التمديد حتى الستين.

تنسحب هذه الإجراءات أيضا على القطاع الخاص بأمر حكومي.

عملية التصويت أظهرت، موافقة 121 نائبا على مشروع القانون، بينما تحفظ عليه 11 نائبا، ورفضه 5 آخرون.

هذا القانون طرح منذ العام 2015 لكن شابته خلافات وسيبدأ سريانه مع مطلع عام 2020.

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