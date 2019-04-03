الدفاع البريطانية تحقق في تصويب جنود على مجسم لزعيم المعارضة

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها فتحت تحقيقا في تسجيل مصور يظهر فيه أربعة جنود من الجيش البريطاني وهم يصوبون على هدف يمثل زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين.

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