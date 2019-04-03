الدفاع البريطانية تحقق في تصويب جنود على مجسم لزعيم المعارضة

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها فتحت تحقيقا في تسجيل مصور يظهر فيه أربعة جنود من الجيش البريطاني وهم يصوبون على هدف يمثل زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين.
التفاصيل
- التسجيل المصور، الذي جرى تداوله على سنابشات، يظهر الجنود وهم يضحكون أثناء تصويبهم على هدف يمثل كوربين، وقد كُتب تعليق على الفيديو يقول: "سعيد بهذا".
- الفيديو يظهر الجنود بملابسهم العسكرية وهم يصوبون في ميدان للرماية بالعاصمة الأفغانية كابول.
- يظهر التسجيل وجه المجسم الذي يحمل صورة كوربين وقد أصيب بخمس عشرة إصابة على الأقل.
- التسجيل يظهر أن الجنود كانوا يستخدمون كرات الطلاء وليس الرصاص في التصويب.
- وزارة الدفاع البريطانية من جانبها وصفت الفيديو بأنه "غير مقبول" مؤكدة أنها فتحت تحقيقا في الأمر.
- متحدث باسم الجيش قال: "علمنا بفيديو يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا سلوك غير مقبول على الإطلاق، ولا يرقى إلى المعايير العالية التي يتوقعها الجيش. وقد جرى فتح تحقيق كامل في الأمر".
- متحدث باسم حزب العمال البريطاني قال: "هذا السلوك مثير للقلق وغير مقبول. لدينا ثقة في وزارة الدفاع أنها ستحقق وتتحرك حيال هذه الحادثة".