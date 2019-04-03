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سياسة|بريطانيا

الدفاع البريطانية تحقق في تصويب جنود على مجسم لزعيم المعارضة

جنود بريطانيون يصوبون النار
جنود بريطانيون يصوبون النار
3/4/2019

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها فتحت تحقيقا في تسجيل مصور يظهر فيه أربعة جنود من الجيش البريطاني وهم يصوبون على هدف يمثل زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين.

التفاصيل
  • التسجيل المصور، الذي جرى تداوله على سنابشات، يظهر الجنود وهم يضحكون أثناء تصويبهم على هدف يمثل كوربين، وقد كُتب تعليق على الفيديو يقول: "سعيد بهذا".
  • الفيديو يظهر الجنود بملابسهم العسكرية وهم يصوبون في ميدان للرماية بالعاصمة الأفغانية كابول.
  • يظهر التسجيل وجه المجسم الذي يحمل صورة كوربين وقد أصيب بخمس عشرة إصابة على الأقل.
  • التسجيل يظهر أن الجنود كانوا يستخدمون كرات الطلاء وليس الرصاص في التصويب.
  • وزارة الدفاع البريطانية من جانبها وصفت الفيديو بأنه "غير مقبول" مؤكدة أنها فتحت تحقيقا في الأمر.
  • متحدث باسم الجيش قال: "علمنا بفيديو يجري تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا سلوك غير مقبول على الإطلاق، ولا يرقى إلى المعايير العالية التي يتوقعها الجيش. وقد جرى فتح تحقيق كامل في الأمر".
  • متحدث باسم حزب العمال البريطاني قال: "هذا السلوك مثير للقلق وغير مقبول. لدينا ثقة في وزارة الدفاع أنها ستحقق وتتحرك حيال هذه الحادثة".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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