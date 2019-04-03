البرنامج النووي السعودي يواجه عقبات وسط تحقيقات أمريكية بشأنه

يواجه البرنامج النووي السعودي تأخيرات بعدما طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المملكة تكييف البرنامج مع قواعد جديدة للمراقبة الدولية، وهي قواعد لازمة كي تتمكن من توليد الطاقة.

التفاصيل:

السعودية كانت تخطط للبدء في تشغيل أول مفاعل أبحاث نووي لها أواخر العام الجاري.

المفاعل الذي اشترته المملكة من شركة "إنفاب" الحكومية في الأرجنتين، يستهدف تدريب المهندسين السعوديين.

العمل في المفاعل توقف لحين إتمام ترتيبات المراقبة الجديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

نقلت وكالة بلومبرغ عن مبعوث الأرجنتين لدى الوكالة رفاييل ماريانو غروسي قوله: "السعودية ستضطر إلى الانتقال إلى اتفاق التدابير الشاملة بالإضافة إلى ترتيبات فرعية قبل تزويد المفاعل بالوقود".

هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يقول فيها المسؤولون في الوكالة في فيينا إن السعودية بحاجة إلى اتباع قواعد دولية أكثر صرامة قبل الخوض في برنامجها النووي الطموح.

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الشهر الماضي إن وصول مفتشي الوكالة إلى السعودية مقيد حاليًا لأنها بدأت تطوير برنامجها النووي "استنادًا إلى نص قديم" لقواعد الحماية.

الوكالة دعت المملكة إلى إلغاء تلك القواعد القديمة واعتماد بروتوكول إضافي، وهو أكثر إرشادات التفتيش المتاحة صرامة.

مبعوث الأرجنتين لدى الوكالة الدولية رفاييل غروسي قال إن أعمال إنشاء المفاعل توشك على الانتهاء في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض.

من المقرر بعد الانتهاء من الإنشاءات أن يجري تزويد الوحدة باليورانيوم المخصب إلى درجة نقاوة تقل كثيراً عن مستويات الأسلحة.

شركة الزامل للاستثمار الصناعي في السعودية هي التي قامت بتصنيع وعاء الصلب الخاص بالمفاعل.

خلفية: