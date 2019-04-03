البث الحي
سياسة

احتفاء إسرائيلي بتساؤل باحث سعودي عن شرعية تحرير فلسطين

3/4/2019

أثار الباحث السعودي بدر العامر، ضجة وجدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد طرحه سؤالا شرعيا عن وجوب تحرير فلسطين من عدمه، ما دفع "إسرائيل" للاحتفاء بموقفه.

هل يجب علينا شرعا تحرير فلسطين؟
  • الباحث السعودي نشر تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، تساءل فيها "هل يجب علينا شرعا تحرير فلسطين؟"، مشيرًا إلى قضايا أخرى يراها أكثر أهمية.
  • "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أشاد عبر تويتر بتعليق العامر، واستشهدت بقوله قائلة إن "السلام هو الحل".

  • الخارجية الإسرائيلية: طرح الباحث السعودي بدر العامر سؤالًا للمناقشة الفقهية في باب السياسة الشرعية في تغريدة عبر تويتر: "هل يجب علينا شرعا تحرير فلسطين؟ وقال العامر إن إسرائيل قائمة منذ عشرات السنين ولا يوجد بينها وبين بلده حرب.
  • العامر: إسرائيل موجودة منذ ستين سنة، ولا يوجد بينها وبين بلده معركة، في إشارة إلى عدم جدوى قتالها… قاتل العرب إسرائيل في 48 و 67 و 73 ولم ينتصروا مع أنهم جميعًا.. الآن تمزقت دولهم، وتضاعفت قوة إسرائيل، فما تتوقع من نتيجة؟

  • لم يكتفِ العامر بذلك بل نشر عدة تغريدات مناهضة لقطر وتركيا وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وجماعة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي دعا فيه للتطبيع مع "إسرائيل"، ما أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية وفلسطين والدول العربية والإسلامية.
  • من جانبه، سخر الباحث السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، من بدر العامر، وغرد قائلًا "أهنئ الباحث السعودي، أو الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية بدر العامر على الإعجاب الإسرائيلي به، كما تجلّى في ثناء هذه الصفحة عليه"، (وأرفق التغريدة بصورة الإشادة الإسرائيلية).

  • ابن سعيد أضاف "الحمد لله القائل: (ليَميزَ ﷲ الخبيثَ من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمَه جميعًا، فيجعلَه في جهنم، أولئك هم الخاسرون)".
  • العامر دخل في حرب كلامية مع ابن سعيد وردا على بعضهما البعض بعدة تغريدات حول فتوى جواز التطبيع مع إسرائيل، وحول ما أطلق عليهم العامر اسم "الإخوانجية".

غضب على تويتر:
  • تصريحات العامر أثارت جدلا واسعا وغضبا على تويتر في جميع أرجاء الوطن العربي، ما دفع العامر للدخول في جدل حاد ومهاجمة منتقديه الذين رفضوا جميع تصريحاته واتهموه بمحاولة إضفاء شرعية على وجود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ووأد القضية الفلسطينية.. وتلك أبرز التعليقات:

https://twitter.com/SeifEld88846674/status/1113057236765589507?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/m_alyahyaai/status/1113009054673223681?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SeifEld88846674/status/1113058002443988994?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)

مصر.. انطلاق تدريب "سيف العرب" بمشاركة 6 دول عربية (فيديو)

التدريب مستمر حتى الخميس في قاعدة محمد نجيب العسكرية (مواقع التواصل الإجتماعي)

وزير إسرائيلي سابق يشارك عضوا بالعائلة الحاكمة في الإمارات بصندوق استثمار

وقعت أبوظبي وتل أبيب خلال الأسابيع الأخيرة اتفاقات ومذكرات تعاون كثيرة في مجالات متعددة (مواقع التواصل)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)