احتفاء إسرائيلي بتساؤل باحث سعودي عن شرعية تحرير فلسطين

أثار الباحث السعودي بدر العامر، ضجة وجدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد طرحه سؤالا شرعيا عن وجوب تحرير فلسطين من عدمه، ما دفع "إسرائيل" للاحتفاء بموقفه.

هل يجب علينا شرعاً تحرير فلسطين ؟ سؤال للمناقشة الفقهية في باب السياسة الشرعية .. تفضلوا — بدر العامر (@bader_alamer) March 26, 2019

هل يجب علينا شرعا تحرير فلسطين؟

الباحث السعودي نشر تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، تساءل فيها "هل يجب علينا شرعا تحرير فلسطين؟"، مشيرًا إلى قضايا أخرى يراها أكثر أهمية.

"إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أشاد عبر تويتر بتعليق العامر، واستشهدت بقوله قائلة إن "السلام هو الحل".

السلام هو الحل طرح الباحث السعودي بدر العامر سؤالا للمناقشة الفقهية في باب السياسة الشرعية في تغريدة عبر "تويتر": "هل يجب علينا شرعا تحرير فلسطين؟״ وقال العامر إن اسرائيل قائمة منذ عشرات السنين ولا يوجد بينها وبين بلده حرب. pic.twitter.com/niZr0qhwpw — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 2, 2019

الخارجية الإسرائيلية: طرح الباحث السعودي بدر العامر سؤالًا للمناقشة الفقهية في باب السياسة الشرعية في تغريدة عبر تويتر: "هل يجب علينا شرعا تحرير فلسطين؟ وقال العامر إن إسرائيل قائمة منذ عشرات السنين ولا يوجد بينها وبين بلده حرب.

العامر: إسرائيل موجودة منذ ستين سنة، ولا يوجد بينها وبين بلده معركة، في إشارة إلى عدم جدوى قتالها… قاتل العرب إسرائيل في 48 و 67 و 73 ولم ينتصروا مع أنهم جميعًا.. الآن تمزقت دولهم، وتضاعفت قوة إسرائيل، فما تتوقع من نتيجة؟

سؤال : أيهما أولى بالعداء : دولة تطبع مع إسرائيل وتقيم لها المصانع والسياحة وتخدمها استراتيجياً مثل " تركيا أردوغان " أو دولة تقاطع اسرائيل وتمنع أي تواصل وتطبيع وتعلن هذا مثل السعودية ؟ من يهادن الأولى ويعادي الثانية إلا يستحق تفلة في وجهه ؟ — بدر العامر (@bader_alamer) April 1, 2019

سؤال : إذا كان الإخونجية يرون الغرب هو الداعم الاول لإسرائيل ، فلماذا يلجأون إليه ويعيشون في ظل قوانينه ويتفيأون ظلاله وهو الحامي لدولة البغي ؟ ولماذا يعيشون في تركيا في جوار مصانع الاسلحة الإسرائيلية ؟ — بدر العامر (@bader_alamer) April 1, 2019

هل تستطيع #إسرائيل شق صف الفلسطينيين لولم تكن #حماس فيها ؟ أي خدمة جليلة قدمتها حماس الإخوانية حين جعلت فلسطين دولتين ، وحالت بين مصر وبين الصفة بشريط حمساوي كشريط حزب الله في جنوب لبنان .. — بدر العامر (@bader_alamer) April 2, 2019

لم يكتفِ العامر بذلك بل نشر عدة تغريدات مناهضة لقطر وتركيا وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وجماعة الإخوان المسلمين، في الوقت الذي دعا فيه للتطبيع مع "إسرائيل"، ما أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في السعودية وفلسطين والدول العربية والإسلامية.

من جانبه، سخر الباحث السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، من بدر العامر، وغرد قائلًا "أهنئ الباحث السعودي، أو الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية بدر العامر على الإعجاب الإسرائيلي به، كما تجلّى في ثناء هذه الصفحة عليه"، (وأرفق التغريدة بصورة الإشادة الإسرائيلية).

حين أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز " التطبيع " مع إسرائيل حاول الإخونجية ثنيه عن موقفه ، ونشرت الصحف الإسرائيلية فتواه واحتفلت به ، ومع ذلك لم يتزحزح سماحة الشيخ العالم عن موقفه ومات على ذلك .. لأن الحق لا يعرف بموافقة الناس أو مخالفتهم .. هذا أمر لا يستوعبه #المفك pic.twitter.com/LlHJ4xDFkj — بدر العامر (@bader_alamer) April 2, 2019

ابن سعيد أضاف "الحمد لله القائل: (ليَميزَ ﷲ الخبيثَ من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمَه جميعًا، فيجعلَه في جهنم، أولئك هم الخاسرون)".

العامر دخل في حرب كلامية مع ابن سعيد وردا على بعضهما البعض بعدة تغريدات حول فتوى جواز التطبيع مع إسرائيل، وحول ما أطلق عليهم العامر اسم "الإخوانجية".

أهنئ "الباحث السعودي"، أو "الداعية" بوزارة الشؤون الإسلامية @bader_alamer، على الإعجاب الإسرائيلي به، كما تجلّى في ثناء هذه الصفحة عليه.

والحمد لله القائل: "ليَميزَ ﷲ الخبيثَ من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمَه جميعاً، فيجعلَه في جهنم، أولئك هم الخاسرون".#أبق_الأمل_حيا pic.twitter.com/1RAtcR2Vuc — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) April 2, 2019

الشيخ لم يجز التطبيع بمفهومه السائد، وهو، على جلالة قدره، ليس معصوماً، والذين زاروه لمناقشته علماء وأساتذة، وكنت حاضراً، واستمع إلينا رحمه ﷲ باهتمام، وأبلغته أن اتفاقات أوسلو ظالمة، وتتجاهل القدس واللاجئين، وذكرت له أعدادهم في لبنان والأردن وسوريا، فقال بتواضع: سأتروّى في الأمر. pic.twitter.com/823sqYjhmV — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) April 2, 2019

غضب على تويتر:

تصريحات العامر أثارت جدلا واسعا وغضبا على تويتر في جميع أرجاء الوطن العربي، ما دفع العامر للدخول في جدل حاد ومهاجمة منتقديه الذين رفضوا جميع تصريحاته واتهموه بمحاولة إضفاء شرعية على وجود الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة ووأد القضية الفلسطينية.. وتلك أبرز التعليقات:

عرفت الآن يا استاذ بدر العامر لماذا لم ننتصر نعم قد نهادن الأعداء أحيانا لنعيد صفوفنا عقيدة وسلوكا وسلاحا وهذا من الاعداد

ولكن لا نداهن على حساب ديننا

السلام مبدأ والله يدعوا الى دار السلام والى السلم

ولكن السلام مع من لم يظاهرنا في ديننا ولم يخرجنا من بلادنا — أمجد الودعاني الدوسري (@amjedaldosari) April 2, 2019

الفلسطينيين ارعبوكم ببالونات والقبه الحديديه لم تسقط صواريخ حماس البدائيه عن اي قوه تتحدثون والله لو تشجع العرب قليلا سيحرررون القدس بالكلاشنكوف لان الله اخبرنا انكم جبناء — ابراهيم (@ibrahim2034r) April 2, 2019

دا فرض شرعى وليس واجب لماذا لان حرمات المسلمين والنصارى تنتهك سواء اعراضهم ومساكنهم غير قضيه المقدسات وانتهاك حرماتها اذا تحرير الارض فرض عين — على sarryellalعليوه (@sarryell) April 3, 2019

مزقكم الله وشردكم و لم يجعل لكم ارض من ابراهيم عليه السلام الى موسى عليه السلام كثرة ارسال الانبياء عليكم ليس محبة فيكم بل لانكم بسرعة تنتكسون و للشيطان و الهوى تعبدون — الله أكبر ولله الحمد (@saaq221) April 2, 2019

https://twitter.com/SeifEld88846674/status/1113057236765589507?ref_src=twsrc%5Etfw

نعم أيها الصهاينة، تحرير القدس واجب شرعاً على كل المسلمين. هذا هو حكم الإسلام و دعوكم من فلان و علان من أصحاب الأهواء — NABIL ABDULRAZAQ (@nabmed71) April 2, 2019

https://twitter.com/m_alyahyaai/status/1113009054673223681?ref_src=twsrc%5Etfw

باحث بعلم الخيانه والعماله للصهاينه ،،، إنهم أناس طاب لهم الخضوع والخنوع ،،،، ليذهب إلي فلسطين العربيه المحتله ويأخذ دراسته من الصغير قبل الكبير ويتعلم كيف هي المقومه والكرامه وعدم الخنوع للمحتل ،،،، — Bo.Thamer ALsharhan (@Alsharhanzaben) April 2, 2019

https://twitter.com/SeifEld88846674/status/1113058002443988994?ref_src=twsrc%5Etfw

وهل حاربتهم اسرائيل فعلاً في التواريخ التي ذكرتها حتى ينتصروا أم حاربهم الغرب بدل الصهاينة بمعنى حروب بالوكالة ، الصهاينة لا يُحاربون سوى من هو أعزل كنساء غزّة وأطفالها . — البرّاق 9999 (@22334455hhh11) April 2, 2019

من شاهدكم وأنتم تقتلون وتضربون بأعقاب البنادق على أيدي القسام في #ناحل_عوز وأبو مطيبق و زيكيم .. يعلم أنكم أوهن من بيت العنكوبت ونهايتكم وشيكة وان كان معكم بن سلمان وبن زايد وغيرهم من صهاينة العرب — Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) April 2, 2019