احتفاء إسرائيلي بتساؤل باحث سعودي عن شرعية تحرير فلسطين

أثار الباحث السعودي بدر العامر، ضجة وجدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد طرحه سؤالا شرعيا عن وجوب تحرير فلسطين من عدمه، ما دفع "إسرائيل" للاحتفاء بموقفه.
هل يجب علينا شرعاً تحرير فلسطين ؟ سؤال للمناقشة الفقهية في باب السياسة الشرعية .. تفضلوا
— بدر العامر (@bader_alamer) March 26, 2019
السلام هو الحل
طرح الباحث السعودي بدر العامر سؤالا للمناقشة الفقهية في باب السياسة الشرعية في تغريدة عبر "تويتر": "هل يجب علينا شرعا تحرير فلسطين؟״ وقال العامر إن اسرائيل قائمة منذ عشرات السنين ولا يوجد بينها وبين بلده حرب. pic.twitter.com/niZr0qhwpw
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 2, 2019
سؤال : أيهما أولى بالعداء : دولة تطبع مع إسرائيل وتقيم لها المصانع والسياحة وتخدمها استراتيجياً مثل " تركيا أردوغان " أو دولة تقاطع اسرائيل وتمنع أي تواصل وتطبيع وتعلن هذا مثل السعودية ؟ من يهادن الأولى ويعادي الثانية إلا يستحق تفلة في وجهه ؟
— بدر العامر (@bader_alamer) April 1, 2019
سؤال : إذا كان الإخونجية يرون الغرب هو الداعم الاول لإسرائيل ، فلماذا يلجأون إليه ويعيشون في ظل قوانينه ويتفيأون ظلاله وهو الحامي لدولة البغي ؟ ولماذا يعيشون في تركيا في جوار مصانع الاسلحة الإسرائيلية ؟
— بدر العامر (@bader_alamer) April 1, 2019
هل تستطيع #إسرائيل شق صف الفلسطينيين لولم تكن #حماس فيها ؟ أي خدمة جليلة قدمتها حماس الإخوانية حين جعلت فلسطين دولتين ، وحالت بين مصر وبين الصفة بشريط حمساوي كشريط حزب الله في جنوب لبنان ..
— بدر العامر (@bader_alamer) April 2, 2019
حين أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز " التطبيع " مع إسرائيل حاول الإخونجية ثنيه عن موقفه ، ونشرت الصحف الإسرائيلية فتواه واحتفلت به ، ومع ذلك لم يتزحزح سماحة الشيخ العالم عن موقفه ومات على ذلك .. لأن الحق لا يعرف بموافقة الناس أو مخالفتهم .. هذا أمر لا يستوعبه #المفك pic.twitter.com/LlHJ4xDFkj
— بدر العامر (@bader_alamer) April 2, 2019
أهنئ "الباحث السعودي"، أو "الداعية" بوزارة الشؤون الإسلامية @bader_alamer، على الإعجاب الإسرائيلي به، كما تجلّى في ثناء هذه الصفحة عليه.
والحمد لله القائل: "ليَميزَ ﷲ الخبيثَ من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمَه جميعاً، فيجعلَه في جهنم، أولئك هم الخاسرون".#أبق_الأمل_حيا pic.twitter.com/1RAtcR2Vuc
— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) April 2, 2019
الشيخ لم يجز التطبيع بمفهومه السائد، وهو، على جلالة قدره، ليس معصوماً، والذين زاروه لمناقشته علماء وأساتذة، وكنت حاضراً، واستمع إلينا رحمه ﷲ باهتمام، وأبلغته أن اتفاقات أوسلو ظالمة، وتتجاهل القدس واللاجئين، وذكرت له أعدادهم في لبنان والأردن وسوريا، فقال بتواضع: سأتروّى في الأمر. pic.twitter.com/823sqYjhmV
— أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty) April 2, 2019
عرفت الآن يا استاذ بدر العامر لماذا لم ننتصر
نعم قد نهادن الأعداء أحيانا لنعيد صفوفنا عقيدة وسلوكا وسلاحا وهذا من الاعداد
ولكن لا نداهن على حساب ديننا
السلام مبدأ والله يدعوا الى دار السلام والى السلم
ولكن السلام مع من لم يظاهرنا في ديننا ولم يخرجنا من بلادنا
— أمجد الودعاني الدوسري (@amjedaldosari) April 2, 2019
الفلسطينيين ارعبوكم ببالونات والقبه الحديديه لم تسقط صواريخ حماس البدائيه عن اي قوه تتحدثون والله لو تشجع العرب قليلا سيحرررون القدس بالكلاشنكوف لان الله اخبرنا انكم جبناء
— ابراهيم (@ibrahim2034r) April 2, 2019
دا فرض شرعى وليس واجب لماذا لان حرمات المسلمين والنصارى تنتهك سواء اعراضهم ومساكنهم غير قضيه المقدسات وانتهاك حرماتها اذا تحرير الارض فرض عين
— على sarryellalعليوه (@sarryell) April 3, 2019
مزقكم الله وشردكم و لم يجعل لكم ارض من ابراهيم عليه السلام الى موسى عليه السلام كثرة ارسال الانبياء عليكم ليس محبة فيكم بل لانكم بسرعة تنتكسون و للشيطان و الهوى تعبدون
— الله أكبر ولله الحمد (@saaq221) April 2, 2019
https://twitter.com/SeifEld88846674/status/1113057236765589507?ref_src=twsrc%5Etfw
نعم أيها الصهاينة، تحرير القدس واجب شرعاً على كل المسلمين. هذا هو حكم الإسلام و دعوكم من فلان و علان من أصحاب الأهواء
— NABIL ABDULRAZAQ (@nabmed71) April 2, 2019
https://twitter.com/m_alyahyaai/status/1113009054673223681?ref_src=twsrc%5Etfw
باحث بعلم الخيانه والعماله للصهاينه ،،، إنهم أناس طاب لهم الخضوع والخنوع ،،،، ليذهب إلي فلسطين العربيه المحتله ويأخذ دراسته من الصغير قبل الكبير ويتعلم كيف هي المقومه والكرامه وعدم الخنوع للمحتل ،،،،
— Bo.Thamer ALsharhan (@Alsharhanzaben) April 2, 2019
هذا نعتبره من #صهاينة_العرب
— عماني (@OMANOMANEPPP) April 2, 2019
https://twitter.com/SeifEld88846674/status/1113058002443988994?ref_src=twsrc%5Etfw
وهل حاربتهم اسرائيل فعلاً في التواريخ التي ذكرتها حتى ينتصروا أم حاربهم الغرب بدل الصهاينة بمعنى حروب بالوكالة ، الصهاينة لا يُحاربون سوى من هو أعزل كنساء غزّة وأطفالها .
— البرّاق 9999 (@22334455hhh11) April 2, 2019
من شاهدكم وأنتم تقتلون وتضربون بأعقاب البنادق على أيدي القسام في #ناحل_عوز وأبو مطيبق و زيكيم .. يعلم أنكم أوهن من بيت العنكوبت ونهايتكم وشيكة وان كان معكم بن سلمان وبن زايد وغيرهم من صهاينة العرب
— Mohammed S AL-Namee 🇵🇸 (@moh_namee) April 2, 2019
سرعة تجاوب عصابة الإرهاب والاجرام الصهيوني المحتل مع طرح بدر العامر يظهر لنا أنه نال استحسانهم!
اقترح على زعيم العصابة الصهيونية الإرهابية المحتلة @Israelipm_ar تكريم بدر العامر بوسام نجمة داود من الدرجة الأولى … pic.twitter.com/t4BTx1PHI4
— الغريب (@lebral2000) April 2, 2019