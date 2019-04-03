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إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي فُقد منذ اجتياحها لبنان في 1982

الجندي الإسرائيلي زخاري بوميل
الجندي الإسرائيلي زخاري بوميل
3/4/2019

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استعاد رفات جندي فقد منذ اجتياح إسرائيل للبنان في صيف 1982.

التفاصيل
  • المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس: رفات الجندي زخاري بوميل المولود في الولايات المتحدة والذي فقد منذ معركة السلطان يعقوب، بات في إسرائيل.
  • المتحدث: رفات بوميل عاد إلى إسرائيل منذ أيام قليلة.
  • المتحدث: تم التأكد رسميا أن الرفات يعود إلى زخاري بوميل بعد فحص للحمض النووي قام به الطب الشرعي.
  • المتحدث باسم الجيش لم يكشف أي تفاصيل عن كيفية استعادة هذا الرفات.
  • المتحدث: جنديان آخران لا يزالان مفقودين منذ هذه المعركة.
  • المتحدث: تم إبلاغ عائلات بوميل والجنديين الآخرين المفقودين قبيل إعلان الأمر أمام الإعلام.
خلفيات
  • لا يزال الجيش الإسرائيلي يعتبر جندييه الآخرين، يهودا كاتس وتسفي فلدمان،  مفقودين.
  • معركة السلطان يعقوب شهدت مواجهة بين الجيشين الاسرائيلي والسوري في سهل البقاع اللبناني قرب الحدود السورية يومي العاشر والحادي عشر من يونيو/ حزيران 1982.
  • هاجر بوميل إلى إسرائيل مع والديه من نيويورك في عام 1970 وكان يبلغ من العمر 21 عاما عندما شارك مع جيش الاحتلال في اجتياح لبنان.
  • في عام 2018، قالت روسيا إن قواتها في سوريا كانت تحاول تحديد رفات جنود إسرائيليين قتلوا في مواجهات سابقة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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