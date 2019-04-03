إسرائيل تعلن استعادة رفات جندي فُقد منذ اجتياحها لبنان في 1982

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استعاد رفات جندي فقد منذ اجتياح إسرائيل للبنان في صيف 1982.

التفاصيل

المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس: رفات الجندي زخاري بوميل المولود في الولايات المتحدة والذي فقد منذ معركة السلطان يعقوب، بات في إسرائيل.

المتحدث: رفات بوميل عاد إلى إسرائيل منذ أيام قليلة.

المتحدث: تم التأكد رسميا أن الرفات يعود إلى زخاري بوميل بعد فحص للحمض النووي قام به الطب الشرعي.

المتحدث باسم الجيش لم يكشف أي تفاصيل عن كيفية استعادة هذا الرفات.

المتحدث: جنديان آخران لا يزالان مفقودين منذ هذه المعركة.

المتحدث: تم إبلاغ عائلات بوميل والجنديين الآخرين المفقودين قبيل إعلان الأمر أمام الإعلام.

خلفيات