أمين عام الناتو أمام الكونغرس: لا نريد حربا باردة جديدة مع روسيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الأربعاء، في الذكرى السبعين لقيام الحلف أن الأخير "لا يريد سباق تسلح جديدا" أو "حربا باردة جديدة"، لكنه سيعرف كيف يدافع عن نفسه عند الضرورة.

وفي خطاب أمام الكونغرس الأمريكي في واشنطن وجه ينس ستولتنبرغ دعوة "للحفاظ على وحدة" الدول الـ29 الأعضاء في الحلف بعد خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وحلفائه وآخرهم تركيا.

أبرز تصريحات ينس:

لا توجد أي نية لدى حلف شمال الأطلسي لنشر صواريخ نووية برية في أوربا.

الحلف سيواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير الرادع الفعال.

حلف شمال الأطلسي مفيد بالنسبة لأوربا، ومفيد أيضا للولايات المتحدة.

روسيا تنتهك معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

لا نريد سباق تسلح جديدا، لا نريد حربا باردة جديدة. ولكننا لسنا سذجا.

عدم احترام طرف لاتفاق ما لن يضمن أمننا.

الحلف الأطلسي سيتخذ دوما التدابير الضرورية لضمان ردع موثوق به وفاعل.

الناتو سيستمر في تدريب القوات العراقية، ويعمل مع الحلفاء في الشرق الأوسط، ويساعدهم في بناء الأمن السيبراني والقدرات الخاصة.

لكي يظل الناتو قويا، لابد أن يكون عادلا.

في عالم مثالي، لن نحتاج إلى إنفاق أي أموال على الدفاع. لكننا لا نحيا في عالم مثالي.

على الحلفاء (أعضاء الناتو) انفاق المزيد على الدفاع. كانت هذه هي الرسالة الواضحة التي بعث بها الرئيس (الأمريكي دونالد ترمب). وهذه الرسالة تصنع أثرا حقيقيا.

الكونغرس، الذين حيوا ستولتنبرغ بالهتاف والتصفيق، قالوا إنهم اعتبروا خطابه أمام الاجتماع المشترك لمجلسي الكونغرس فرصة لمعاودة التأكيد على الالتزام الأمريكي تجاه حلف شمال الأطلسي.

ينس أثناء خطابه أمام الكونغرس الأمريكي

"اندفاع صاروخي"

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعرب، الثلاثاء، عن سروره تجاه زيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الإنفاق على شؤون الدفاع، مثنيا على الارتفاع الهائل في هذا الانفاق منذ توليه منصبه.

ترمب قال للصحفيين خلال استقباله في واشنطن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ "تم تحقيق تقدم رائع، وحلف شمال الأطلسي بات أقوى".

ترمب وصف الزيادة في الإنفاق بأنها "اندفاع صاروخي. الناس يدفعون وأنا سعيد للغاية". ولطالما عبر ترمب عن شكوكه تجاه الناتو، متهماً الحلفاء الغربيين بأنهم متطفلون لا يساهمون كفاية في الإنفاق العسكري.

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