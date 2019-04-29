قوى التغيير في السودان ترد على المجلس العسكري وتهدد بالتصعيد

أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان أنها ستواصل الاعتصام حتى تحقيق كافة مطالبها بتسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية على كافة المستويات.

قوى التغيير هددت في بيان نشر على موقع تجمع المهنيين السودانيين باستكمال ما يجري "بالإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني الكامل".

البيان انتقد ما جاء على لسان المتحدث باسم المجلس العسكري بأنه "تم الاتفاق على فتح بعض الجسور ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات في العاصمة والأقاليم".

أهم ما جاء في البيان:

لم يتم الاتفاق بعد على النسب في مجلس السيادة بين المدنيين والعسكريين.

اتفق الطرفان على أن الأولوية هي لتحديد كافة الهياكل الانتقالية وصلاحيات كل منها.

سيتم تقديم المقترحات من قبل الطرفين خلال 24 ساعة القادمة، وهو ما سيعمل على تحديد الصلاحيات والعلاقة بين الهياكل في المؤسسات الانتقالية المختلفة.

ستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة والتغيير، وأهمها هو مدنية السلطة الانتقالية بكافة صلاحياتها التنفيذية والتشريعية التي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير.

ستستمر كافة أشكال عملنا السلمي المقاوم تصدياً لكل محاولات جر البلاد للعنف والعنف المضاد.

كل ما جاء على لسان الناطق (باسم المجلس العسكري) غير صحيح.

ندعو ونشدد على ضرورة أن يستمر الاعتصام في كل المدن حتى تسلّم السلطة من الشعب وفاءً لدماء الشهداء ولتضحيات الشعب.

ستستمر اعتصاماتنا ومواكبنا حتى تحقيق كافة أهداف الثورة.. سنستكمل ذلك بالإضراب السياسي الشامل والعصيان المدني الكامل لحماية ثورتنا.

سنتصدى لكافة أشكال التآمر حتى ولو وقفنا بخط النار سنين عددا.

متحدث باسم قوى الحرية والتغيير قال إن الحركة مهتمة بالاتفاق على "كيف" سيتم حكم السودان، وليس على عدد أعضاء المجلس.

المتحدث: الحركة لم تضع أي حواجز أمام حركة القطارات.

المتحدث: لا نريد التصعيد مع المجلس العسكري الانتقالي.

المتحدث: مسار التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي ليس إلى ما لا نهاية.

بيان مشترك ستظل وقفتنا بخط النار رائعة طويلة جماهير شعبنا الأبي انعقدت اليوم الاثنين جلسة التفاوض الثالثة لاستكمال مناقشة تكوين وصلاحيات المجلس السيادي. #لم_تسقط_بعد #اعتصام_القياده_العامه — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 29, 2019

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي قال عقب جلسة المباحثات مع قوى الحرية والتغيير، إنه تم الاتفاق على فتح طرق المرور وخطوط القطارات بأسرع وقت عبر مسارات محددة.

أبرز ما ورد في بيان الكباشي:

تم الاتفاق على استئناف المحادثات الثلاثاء على أن تقدم قوى الحرية والتغيير رؤية شاملة بشأن المرحلة الانتقالية.

مازلنا في مرحلة تحديد سلطات وهياكل المجلس السيادي وعليها سنحدد نسب التمثيل.

نناشد المواطنين عدم الجنوح إلى الظواهر التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين.

لا ندعو إلى فض الاعتصام لكننا اتفقنا على تسهيل فتح مسارات المرور والقطارات.

مؤتمر صحفي للمتحدث العسكري عقب الجولة الثالثة من الاجتماعات مع تحالف قوى الحرية والتغيير في #السودان https://t.co/Eqjk2KrGwF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 29, 2019

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