تركيا: انتحار موقوف فلسطيني متهم بالتجسس لصالح الإمارات

انتحر، الإثنين، فلسطيني في سجن سيليفري بإسطنبول كانت اعتقلته السلطات التركية قبل 10 أيام بتهمة التجسس لصالح الإمارات، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.

انتحار الموقوف زكي مبارك المتهم بالتجسس لصالح الإمارات

وكالة الأناضول أفادت بأن أحد المشتبه بهما الموقوفين في سجن سيليفري إسطنبول بتهمة التجسس السياسي والعسكري والتجسس الدولي، لصالح الإمارات، أقدم على الانتحار شنقًا.

السفير الفلسطيني في أنقرة فائد مصطفى، قال في تصريحات صحفية، إن الجانب التركي أبلغه بأن الموقوف زكي مبارك المتهم بالتجسس لصالح الإمارات، وُجد منتحرا في سجنه.

مصطفى أضاف في تصريح مقتضب أن "السفارة بانتظار نتائج تشريح الجثمان، ولا صحة لما تردد عن وجود حالات انتحار أخرى معه".

زكريا مبارك حسن، شقيق زكي، قال عبر حسابه على موقع فيسبوك، إن شقيقه قتل خلال اعتقاله في السجون التركية، نافيًا أن يكون شقيقه قد انتحر.

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