العسكري السوداني وقوى التغيير يتفاوضان على مجلس سيادي

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق شمس الدين الكباشي إن المجلس ناقش مع قوى الحرية والتغيير تشكيل المجلس السيادي وسلطاته.

الكباشي قال في مؤتمر صحفي عقب نهاية الجلسة إنه تم الاتفاق على استئناف المحادثات الثلاثاء على أن تقدم قوى الحرية والتغيير رؤية شاملة بشأن المرحلة الانتقالية.

أهم تصريحات الكباشي:

استكملنا دراسة كل الرؤى واستصحبناها في تشكيل رؤية المجلس العسكري.

مازلنا في مرحلة تحديد سلطات وهياكل المجلس السيادي وعليها سنحدد نسب التمثيل.

المجلس العسكري كان يرى أن يتضمن المجلس السيادي 7 عسكريين و3 مدنيين.

قوى الحرية والتغيير رأت أن يتضمن المجلس السيادي 8 مدنيين و7 عسكريين.

قوى الحرية والتغيير تقدمت بمقترح مغاير لما انتهت إليه الجلسة السابقة.

شمس الدين الكباشي: اتفقنا على أن تقدم قوى الحرية والتغيير رؤية شاملة بشأن المرحلة الانتقالية غدا.

عامل الوقت ليس في صالح كل الأطراف.

اتفقنا على فتح طرق المرور وخطوط القطارات بأسرع وقت عبر مسارات محددة.

نناشد المواطنين عدم الجنوح إلى الظواهر التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين.

نحن لا ندعو إلى فض الاعتصام لكننا اتفقنا على تسهيل فتح مسارات المرور والقطارات.

خلافات

المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وبين ممثلين عن قوى الحرية والتغيير، تأتي بعد يومين من اتفاق الطرفين على تشكيل مجلس مشترك يضم مدنيين وعسكريين يدير شؤون البلاد.

المجلس سيكون الهيئة السيادية التي تشرف على حكومة تكنوقراط ومجلس تشريعي.

المجلس العسكري أعلن أن الفترة الانتقالية ستكون لعامين، فيما تريد قوى إعلان الحرية والتغيير فترة انتقالية مدتها أربعة أعوام.

بوادر خلاف داخل قوى التغيير: