الثلاثاء: لأول مرة منذ قرنين إمبراطور اليابان يتخلى عن العرش لنجله

ينتهي الثلاثاء ( 30 من أبريل/نيسان الجاري) حكم إمبراطور اليابان أكيهيتو (85 عاما)، بتخليه عن العرش لنجله الأكبر، الأمير ناروهيتو (59 عاما).

التفاصيل:

بدأت اليابان، السبت، فترة إجازة استثنائية من عشرة أيام، بمناسبة تخلي الإمبراطور عن عرشه.

وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء توقعت أن تكون المطارات مكتظة، وطوابير الانتظار طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي، خلال فترة الإجازة".

تدخل اليابان، الثلاثاء، السنة الأولى من عهد "رايو" (تناغم جميل)، بعد ثلاثة عقود وخمسة أشهر من عهد "هيسي" (استكمال السلام).

هذه هي المرة الأولى، خلال قرنين، التي يتنازل فيها إمبراطور ياباني عن العرش، وهو على قيد الحياة، وذلك بموجب قانون استثنائي وضع خصيصا لـ"أكيهيتو".

الإمبراطور الجديد

سيصبح ناروهيتو الإمبراطور الـ 126 للبلد الآسيوي، وستجري الاحتفالات في الأول من أيار/مايو على مرحلتين.

سيتمّ خلال الاحتفالات نقل السيف والجوهرة والأختام الملكية إلى الإمبراطور الجديد.

لن يتحدث ناروهيتو أثناء هذا الحفل القصير الذي يتمّ استبعاد النساء عنه.

بعد وقت قصير، سيشارك في مراسم أخرى يلقي خلالها خطابه الأول كإمبراطور. وفي الرابع من أيار/مايو، سيحيي الحشود من شرفة القصر المحمية بزجاج.

الأمير ناروهيتو سيكون الإمبراطور الـ 126 لليابان ـ رويترز

الإمبراطور السابق