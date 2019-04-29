أمريكا والصين والسعودية الأكثر إنفاقا على التسليح.. وروسيا تتراجع

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، الإثنين، أن الإنفاق العسكري العالمي وصل إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، مدفوعًا بشكل رئيسي من الولايات المتحدة والصين والسعودية.

وقدر معهد الأبحاث، ومقره السويد، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1.8 تريليون دولار في عام 2018، بزيادة 2.6% عن عام 2017.

ووفقًا للمعهد، فإن هذا يعني أن نصيب كل فرد على مستوى العالم من هذا المبلغ الإجمالي يصل إلى 239 دولارًا للشخص الواحد.

أمريكا الأعلى:

الولايات المتحدة لا تزال تعتبر أكبر منفق في العالم بقيمة 649 مليار دولار، بزيادة عن العام السابق بأكثر من 4%.

أودي فليورانت، مديرة برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري بمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، قالت: الزيادة في الإنفاق الأمريكي كانت مدفوعة بتنفيذ برامج جديدة لشراء الأسلحة في عام 2017 في ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب.

المعهد قال إن نصيب الولايات المتحدة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بلغ 36% في عام 2018، مشيرًا إلى أنها أنفقت ما يقرب من إجمالي ما أنفقته الدول الثمانية الكبار التالية لها في القائمة.

مع ذلك، فإن إنفاق الولايات المتحدة لا يزال أقل بنحو الخمس عن أعلى مستوى إنفاق لها والذي كان في عام 2010.

المركز الثاني "الصين":

الصين جاءت في المركز الثاني بإنفاق عسكري يقدر بنحو 250 مليار دولار، أي ما يعادل 14% من الإنفاق العالمي.

إنفاق الصين ارتفع بنسبة 5% في عام 2018، وهو ما يمثل أدنى زيادة سنوية للصين منذ عام 1995 وهو ما يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي.

الدكتور نان تيان الباحث في معهد سيري، قال: النمو في الإنفاق العسكري الصيني يتبع النمو الاقتصادي العام للبلاد.

السعودية تعد أحد كبار مستوردي السلاح على مستوى العالم (غيتي/أرشيف)

السعودية في المرتبة الثالثة:

السعودية ظلت في المرتبة الثالثة بمبلغ 67.6 مليار دولار، على الرغم من خفضها الإنفاق بنسبة 6% مقارنة بعام 2017.

السعودية تلاها الهند وفرنسا، حيث ارتفع الإنفاق في الهند للعام الخامس على التوالي، مدفوعًا بشكل أساسي بالتوترات مع الصين وباكستان، وفقًا لمعهد الأبحاث.

إجمالي إنفاق الدول الخمس الأولى في القائمة، يمثل 60% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

روسيا تتراجع لأول مرة منذ 2006:

روسيا تراجعت إلى المركز السادس، بإنفاق يقدر بنحو 61.4 مليار دولار.

هذه هي المرة الأولى التي لا تكون فيها روسيا ضمن الخمسة الكبار في قائمة الانفاق العسكري منذ عام 2006.

المعهد أضاف أن الإنفاق الروسي لا يزال أعلى بمقدار الربع مقارنة بعام 2009.

قائمة الدول العشر الأكثر إنفاقُا تتضمن أيضًا كل من بريطانيا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية.

وفقًا لمؤشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الاتجاه العام هو خفض حصة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي في جميع المناطق منذ عام 1999.

العبء العسكري: