نيويورك تايمز تعتذر عن كاريكاتور أظهر نتنياهو كـ "كلب يجر ترمب"

قدمت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السبت، اعتذارا عن كاريكاتور يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بصورة كلب يجر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

التفاصيل:

An Editors' Note to appear in Monday’s international edition. pic.twitter.com/1rl2vXoTB3

In the NYTimes international: Bibi Netanyahu characterized as a dog leading a blind, Jewish Trump.

When did the @nytimes hire David Duke as an editor? pic.twitter.com/7bGf1jLrri

— Harry Khachatrian (@Harry1T6) April 27, 2019