نيويورك تايمز تعتذر عن كاريكاتور أظهر نتنياهو كـ "كلب يجر ترمب"

قدمت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، السبت، اعتذارا عن كاريكاتور يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بصورة كلب يجر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

التفاصيل:

الاعتذار جاء ذلك في بيان نشرته الصحيفة، إثر تعرضها لانتقادات واسعة بسبب الكاريكاتور، الذي نشرته في عددها الصادر الخميس.

الصحيفة قالت إن الكاريكاتور تضمن "استعارات معادية للسامية".

"نيويورك تايمز" أشارت أن الصورة كانت "قبيحة"، وأن السماح بنشرها كان "قرارًا خاطئا".

An Editors' Note to appear in Monday’s international edition. pic.twitter.com/1rl2vXoTB3 — New York Times Opinion (@nytopinion) April 27, 2019

يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي في الكاريكاتور بأنه كلب ألماني يرتدي طوق عليه نجمة داود، بينما يقوده ترمب وهو يرتدي نظارة سوداء، في إشارة إلى أن ترمب يعتمد على توجيه نتنياهو له لكونه كفيف، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

In the NYTimes international: Bibi Netanyahu characterized as a dog leading a blind, Jewish Trump.

When did the @nytimes hire David Duke as an editor? pic.twitter.com/7bGf1jLrri — Harry Khachatrian (@Harry1T6) April 27, 2019

ترمب يهاجم الإعلام

خصص دونالد ترمب، أمس السبت، جزءا كبيرا من خطاب ألقاه في ولاية ويسكونسين لمهاجمة وسائل الإعلام، بعيدا عن واشنطن حيث كان يجري العشاء التقليدي للصحفيين والمراسلين، الذي قاطعه الرئيس معتبرا أنه حدث "ممل".

ترمب اختار أن يتوجه إلى مدينة غرين باي في ولاية ويسكونسين ليشارك في تجمع لمؤيدي فريقه المفضل لكرة السلة، مقاطعا العشاء كما فعل في 2017 و2018.

ترمب اتهم في كلمة في هذا التجمع، وسائل الإعلام "بنشر أخبار كاذبة" ووصفها بأنها "عدوة الشعب". وقال "إنهم يزيفون".

ترمب تابع "أقول لكم، هل تعرفون ما هو السىء في الأمر؟ تقييمهم هو السيء لأن الناس لا يصدقونهم".

في واشنطن، قال أوليفر نوكس رئيس جمعية مراسلي البيت الأبيض إنه لا يريد التحدث عن ترمب، لكنه دعا إلى رفض خطابه.

أوليفر قال إن عبارتي "أخبار كاذبة وأعداء الشعب ليست شعارات أو أسماء حيوانات، يجب علينا أن نرفض الاعتداءات السياسية على الرجال والنساء الذين يجعلون بعملهم الشاق، محاسبة الأقوياء ممكنة".

كان تقليد إقامة هذا العشاء قد بدأ في 1921. ومنذ 1980، حضر كل الرؤساء الجمهوريون والديموقراطيون على حد سواء العشاء، باستثناء الرئيس رونالد ريغن في 1981، لأنه كان يتعافى من اعتداء أصيب فيه بجروح بالغة.

في عشاء العام 2011، استهدف الرئيس السابق باراك أوباما، ترمب الذي كان بين المدعوين بانتقادات حادة.

صحيفة نيويورك تايمز – غيتي

هذه السنة وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، لا يشمل برنامج العشاء أي شخصية فكاهية تسخر من الرئيس والصحفيين. فقد اختارت الجمعية مؤرخا هو رون شيرناو ليتحدث خلاله.

هذه السنة، لم تحضر الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز عشاء الجمعية، خلافا لما حدث العام الماضي، بينما تلقى فريق ترمب بأكمله توجيهات برفض دعوة جمعية مراسلي البيت الأبيض.

خلفيات: