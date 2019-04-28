عائلة إسرائيلي أسير بغزة: نتنياهو حطمنا بصفقة التبادل مع سوريا

وستفرج "إسرائيل" قريبًا عن سجينين سوريين كـ"بادرة حسن نية" على خلفية تسلمها رفات الجندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي زاخاري بوميل، الذي كان مدفونا في سوريا منذ 37 عامًا، في أعقاب اجتياح "إسرائيل" للبنان في صيف عام 1982.