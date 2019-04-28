شاهد: طائرة مسيرة إيرانية تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية

نشرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تسجيل فيديو قالت إنه خاص بتحليق طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني فوق حاملة طائرات أمريكية في مياه الخليج.
التفاصيل:
- وكالة تسنيم قالت إن التسجيل، الذي لا يحمل تاريخا، من تصوير القوة البحرية للحرس الثوري.
- يظهر في التسجيل طائرة بلا طيار زرقاء كتب عليها "أبابيل 3" بالأحرف الفارسية واللاتينية وهي تقلع من مدرج صحراوي قريب من شاطئ البحر.
- بعد إقلاع الطائرة تظهر لقطات من الجو لسفينتين حربيتين في البحر تابعتين كما يبدو لحاملة طائرات اقتربت منها الكاميرا.
- بعد ذلك يعرض التسجيل بشكل معلومات مضافة إلى الصورة تفاصيل عن أرقام عدة طائرات متوقفة على السفينة، خاصة أرقام طائرتي استطلاع ومقاتلات "اف 18".
- الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام وقف الاستثناءات التي كانت ممنوحة لبعض الدول لاستيراد النفط الإيراني بداية من الأول من شهر مايو/ أيار، كما أعلنت إدراج الحرس الثوري على "لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية".
- ردا على ذلك، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في نفس اليوم أنه بات يعتبر القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي وآسيا الوسطى "مجموعات إرهابية".
- وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حذّر الولايات المتحدة من "عواقب" لم يحددها إذا حاولت إغلاق مضيق هرمز أمام طهران.
- ظريف قال إن "إيران ستواصل بيع نفطها، سنواصل إيجاد مشترين لنفطنا وسنواصل استخدام مضيق هرمز كممر آمن لبيع نفطنا. إذا اتّخذت الولايات المتحدة التدبير الجنوني بمحاولة منعنا من ذلك، عندها عليها أن تكون مستعدّة للعواقب".
- رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري قال إن طهران لا تنوي "‘غلاق (مضيق هرمز) إلا إذا بلغ عداء الأعداء حداً لم يبق فيه من حل سوى هذا، عند ذلك اليوم سنكون قادرين على إغلاقه. إذا كان من المقرر ألا يمر نفطنا عبر مضيق هرمز، فإن نفط الآخرين لن يمر عبر ذلك المضيق أيضاً".