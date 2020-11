شاهد: طائرة مسيرة إيرانية تحلق فوق حاملة طائرات أمريكية

نشرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تسجيل فيديو قالت إنه خاص بتحليق طائرة مسيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني فوق حاملة طائرات أمريكية في مياه الخليج.

التفاصيل:

A high definition footage obtained by #IRGC naval forces shows the #US warships being closely monitored in the #PersianGulf waters, south of #Iranhttps://t.co/BEaY2NhbIL pic.twitter.com/k8Pzh8wdGO

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 27, 2019