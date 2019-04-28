شاهد| ترمب للملك سلمان: أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مساء أمس السبت، عن الدعم الذي يقدمه للسعودية في ظل الدعوات التي تطالبه بمقاطعة المملكة بسبب حرب اليمن ومقتل جمال خاشقجي.

التفاصيل:

ترمب كشف في كلمة له أمام تجمع بولاية ويسكونسن شرقي أمريكا عن تفاصيل عما دار بينه وبين العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز في مكالمة هاتفية بشأن دفع الرياض ثمنا للحماية العسكرية التي توفرها لها واشنطن.

ترمب ذكر أنه اتصل بالملك، وقال له "أيها الملك، لقد أنفقنا الكثير ونحن ندافع عنك، وأنت تملك الكثير من المال"، حينها قال ملك السعودية "لكن لماذا تتصل بي؟ لا أحد أجرى معي اتصالا كهذا في السابق"، فقال ترمب "هذا لأنهم كانوا أغبياء".

ترمب استمر بالقول مخاطبا الحشود "السعودية دولة ثرية جدا، ندافع عنها، ونقوم بتمويلها، ليس لديها سوى النقود، وهي تشتري الكثير منا، هناك أشخاص يريدون مقاطعة السعودية، في حين أنها اشترت منا ما قيمته 450 مليار دولار، لا أريد أن أخسرها وخسارة أموالهم".

ترمب خلال كلمته

تصريحات ترمب تأتي في ظل تزايد الانتقادات داخل الكونغرس لسياسات السعودية بشأن حرب اليمن واتهامها بتورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

خلفيات:

هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ترمب عن أموال السعودية والحماية الأمريكية، فالعام الماضي تحدث ترمب ثلاث مرات في تجمعات عن تفاصيل اتصاله بملك السعودية، ومطالبته السعودية بدفع مزيد من الأموال نظير الحماية الأمريكية لبلاده.

في تجمع بولاية فرجينيا يوم السبت 29 سبتمبر/أيلول الماضي، قال ترمب إنه تحدث مطولا مع الملك سلمان، وقال له "ربما لن تكون قادرا على الاحتفاظ بطائراتك، لأن السعودية ستتعرض للهجوم، لكن معنا أنتم في أمان تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب أن نحصل عليه".

في تجمع انتخابي آخر بولاية مسيسيبي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال ترمب إنه حذر ملك السعودية من أنه لن يبقى في السلطة "لأسبوعين" دون دعم الجيش الأمريكي.

ترمب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان