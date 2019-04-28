شاهد: أسراب الجراد تجتاح صنعاء.. فماذا فعل اليمنيون؟

على مدار يومين، تجتاح أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي اليمن وتواصل تهديد المحاصيل الزراعية في عدد من مناطق محافظتي صنعاء وعمران.
يأتي ذلك في ظل عجز المختصين في وزارة الزراعة وتعذر قيامهم بعمليات المكافحة، وتعطيل الحوثيين لمركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي ونهب محتوياته ومصادرة موازنته التشغيلية المخصصة لمواجهة مثل هذه الكوارث، وفق صحف محلية.
الدبة صغار الجراد في الوفرة …. الله يعين أصحاب المزارع pic.twitter.com/FQJIi67pUj
— مس بيور (@pure_ku8ia) April 28, 2019
الجراد خزن بالقات
وأهل اليمن خزنوه للأكل والبيع والجزاء من جنس العمل
ومن اكل من اليمن لقمه غصبا على اهلها بلعها مضاعفة ولوبعد حين
شعب مايخلي له ناقص فقط يتحمل ويصبر pic.twitter.com/TBc9MSKmge
— hassan🇾🇪 حسن القهيلي 🇸🇦 (@SCwz56) April 27, 2019
تتداول اليوم عدة مواقع أخبارية أوروبية صور اسراب الجراد التي تغزو اليمن حالياً والتي تلتهم المحاصيل وتفاقم أزمة الغذاء!
لكن أبو يمن يقول(جيت بوقتك)😋
صدق من قال اليمن مقبرة الغزاة‼️ pic.twitter.com/udhbd8Uzh2
— خليفة المازم (@Sheikh_khalifah) April 27, 2019
بعد غيابه لسنوات طويلة
الجراد ينتشر على بعض ولايات السلطنة
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تُحبّ الكثير من الشعوب تناول الجراد كنوعٍ من الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة الدهون، ، وأفضل الأوقات لصيده بعد الغروب؛ حيث إنّه يكون في حالة من السبات ويمكن اصطياده بسهولة.
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هل تحب أكل الجراد ؟ 😬🤔#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/k5DTanyLv6
— الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) April 22, 2019
https://twitter.com/MushtaqSnani/status/1122366902226116608?ref_src=twsrc%5Etfw
مسجد قباء اليوم – اسراب من الجراد والجندب الاسود؟؟ pic.twitter.com/LDWR1lh1jM
— khalid johar🌐 (@KD8382) April 27, 2019
الجراد وصل الى الكويت……٢ pic.twitter.com/lFeo0CETrx
— الحياة حلوه🇰🇼 (@1dgVpD1uoA8JEFc) April 27, 2019