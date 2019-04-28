شاهد: أسراب الجراد تجتاح صنعاء.. فماذا فعل اليمنيون؟

على مدار يومين، تجتاح أسراب كبيرة من الجراد الصحراوي اليمن وتواصل تهديد المحاصيل الزراعية في عدد من مناطق محافظتي صنعاء وعمران.

يأتي ذلك في ظل عجز المختصين في وزارة الزراعة وتعذر قيامهم بعمليات المكافحة، وتعطيل الحوثيين لمركز مراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي ونهب محتوياته ومصادرة موازنته التشغيلية المخصصة لمواجهة مثل هذه الكوارث، وفق صحف محلية.

الدبة صغار الجراد في الوفرة …. الله يعين أصحاب المزارع pic.twitter.com/FQJIi67pUj — مس بيور (@pure_ku8ia) April 28, 2019

التفاصيل:

انتشرت على منصات التواصل مقاطع فيديو تظهر اجتياح الجراد الصحراوي لمساحات كبيرة في اليمن، كما انتشرت في المقابل صورًا طريفة تحت عنوان "اليمن مقبرة الغزاة" لكيفية تعامل اليمنيين مع غزو الجراد.

الجراد خزن بالقات

وأهل اليمن خزنوه للأكل والبيع والجزاء من جنس العمل

ومن اكل من اليمن لقمه غصبا على اهلها بلعها مضاعفة ولوبعد حين

شعب مايخلي له ناقص فقط يتحمل ويصبر pic.twitter.com/TBc9MSKmge — hassan🇾🇪 حسن القهيلي 🇸🇦 (@SCwz56) April 27, 2019

تتداول اليوم عدة مواقع أخبارية أوروبية صور اسراب الجراد التي تغزو اليمن حالياً والتي تلتهم المحاصيل وتفاقم أزمة الغذاء!

لكن أبو يمن يقول(جيت بوقتك)😋

صدق من قال اليمن مقبرة الغزاة‼️ pic.twitter.com/udhbd8Uzh2 — خليفة المازم (@Sheikh_khalifah) April 27, 2019

مصادر محلية أكدت انتشار أسراب من الجراد الصحراوي منذ الساعات الأولى من أمس السبت في عدد من الوديان والحقول الزراعية ومزارع الفاكهة و"القات" في بعض مديريات محافظتي صنعاء وعمران.

موظفون في وزارة الزراعة والري بصنعاء، كشفوا تعطيل الحوثيين للمركز المختص بمراقبة ومكافحة الجراد، ومصادرة معدات المركز الخاصة بعمليات المكافحة، وفق موقع "نيوز يمن".

بعد غيابه لسنوات طويلة

الجراد ينتشر على بعض ولايات السلطنة

.

تُحبّ الكثير من الشعوب تناول الجراد كنوعٍ من الأطعمة الغنية بالبروتين وقليلة الدهون، ، وأفضل الأوقات لصيده بعد الغروب؛ حيث إنّه يكون في حالة من السبات ويمكن اصطياده بسهولة.

.

هل تحب أكل الجراد ؟ 😬🤔#الخيمة_العمانية pic.twitter.com/k5DTanyLv6 — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) April 22, 2019

https://twitter.com/MushtaqSnani/status/1122366902226116608?ref_src=twsrc%5Etfw

وزارة الزراعة التي يسيطر عليها الحوثيون، اكتفت بإعلان وصول أسراب الجراد إلى محافظتي عمران وصنعاء، وإرسال مذكرات للمنظمات الدولية بهدف الحصول على مساعدات إضافية مادية وعينية تحت عناوين مواجهة انتشار الجراد والحد من مخاطره على الأمن الغذائي.

تقارير أممية كانت حذرت، في أوقات سابقة، من أن أسرابًا تتألف من ملايين الجراد قد تهاجم اليمن وتهدد بتدمير المحاصيل الزراعية.

مسجد قباء اليوم – اسراب من الجراد والجندب الاسود؟؟ pic.twitter.com/LDWR1lh1jM — khalid johar🌐 (@KD8382) April 27, 2019