البث الحي
سياسة

سريلانكا تحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة

تقديرات رسمية تشير إلى أن عدد مسلمي سريلانكا يبلغ 10%
تقديرات رسمية تشير إلى أن عدد مسلمي سريلانكا يبلغ 10%
28/4/2019

حظرت سريلانكا كل ما يغطي الوجه مثل النقاب والبرقع اعتبارا من الإثنين، وذلك بعد أسبوع من تفجيرات عيد الفصح التي خلفت أكثر من 250 قتيلا.

التفاصيل:
  • بيان صادر عن المكتب الرئاسي قال إن الحظر سيتم تطبيقه بموجب لوائح جديدة وفقا لحالة الطوارئ بالبلاد، ردا على تفجيرات عيد الفصح بالعاصمة كولومبو.
  • البيان قال إن الرئيس سيستخدم صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لمنع أي نوع من أنواع تغطية الوجه في الأماكن العامة.
  • البيان: الحظر هو لضمان الأمن الوطني (…) لا يجب على أحد أن يغطي وجهه بشكل يصعب التعرف عليه.
  • في وقت سابق من اليوم، ناقشت وزارة العدل وجمعية العلماء في سريلانكا، وهي هيئة دينية تمثل رجال الدين المسلمين في البلاد، مشروع القانون 
  • لحظر النقاب في البلاد.
  • مجموعة من قيادات المجتمع الإسلامي في سريلانكا دعوا إلى الإحجام عن ارتداء ملابس بطريقة تعيق التعرف على شخصية الأفراد.
ارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا
 خلفيات:
  • الحظر يأتي عقب أسبوع من التفجيرات التي وقعت يوم عيد الفصح الأحد الماضي وخلفت 359 قتيلاً و520 جريحا على مستوى البلاد.
  • تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق فخمة في أنحاء سريلانكا.
  • تعد أسوأ هجمات تتعرض لها البلاد منذ نهاية حربها الأهلية التي استمرت 26 عاما في العام 2009.
المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

أبي أحمد يمهل قوات تيغراي 72 ساعة

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد (رويترز)

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية

ترمب ينسحب من اتفاقية الأجواء المفتوحة (روتيرز)

تركيا تسجل أكبر حصيلة يومية للمصابين بفيروس كورونا

الشرطة التركية تتابع الالتزام بمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا (روتيرز)

أردوغان: تركيا ترى نفسها جزءا من أوربا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)