سريلانكا تحظر البرقع والنقاب في الأماكن العامة

حظرت سريلانكا كل ما يغطي الوجه مثل النقاب والبرقع اعتبارا من الإثنين، وذلك بعد أسبوع من تفجيرات عيد الفصح التي خلفت أكثر من 250 قتيلا.

التفاصيل:

بيان صادر عن المكتب الرئاسي قال إن الحظر سيتم تطبيقه بموجب لوائح جديدة وفقا لحالة الطوارئ بالبلاد، ردا على تفجيرات عيد الفصح بالعاصمة كولومبو.

البيان قال إن الرئيس سيستخدم صلاحياته بموجب قانون الطوارئ لمنع أي نوع من أنواع تغطية الوجه في الأماكن العامة.

البيان: الحظر هو لضمان الأمن الوطني (…) لا يجب على أحد أن يغطي وجهه بشكل يصعب التعرف عليه.

في وقت سابق من اليوم، ناقشت وزارة العدل وجمعية العلماء في سريلانكا، وهي هيئة دينية تمثل رجال الدين المسلمين في البلاد، مشروع القانون

لحظر النقاب في البلاد.

مجموعة من قيادات المجتمع الإسلامي في سريلانكا دعوا إلى الإحجام عن ارتداء ملابس بطريقة تعيق التعرف على شخصية الأفراد.

ارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا

خلفيات: