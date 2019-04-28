رويترز: حماس تستخدم أساليب معقدة لجمع المال عبر عملة بتكوين

نقلت وكالة رويترز عن باحثين قولهم إن الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يستخدم على نحو متزايد أساليب معقدة لجمع المال عبر عملة "بتكوين" الرقمية المشفرة.

التفاصيل بحسب وكالة رويترز:

دعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنصارها للتبرع باستخدام عملة بتكوين الرقمية في حملة تمويل أعلنت عنها على الإنترنت في نهاية يناير/كانون الثاني.

طلبت الكتائب في البداية من المتبرعين إرسال بتكوين إلى عنوان رقمي واحد أو محفظة.

لكن بحثا أجرته شركة إليبتيك المتخصصة في مجال تحليلات سلسلة الكتل كشف أن كتائب عز الدين القسام غيرت في الأسابيع القليلة الماضية آلية حصوله على التبرعات عبر عملة بتكوين، إذ أنشأت موقعها الإلكتروني محفظة رقمية جديدة لكل معاملة.

قال الباحثون إن من شأن هذا أن يجعل رصد الشركات في أنحاء العالم لتمويل الجماعة من العملات المشفرة أمرا أكثر صعوبة.

يمكن وضع إشارة خطر على محفظة رقمية فردية لبورصات العملات المشفرة، مما يتيح من الناحية النظرية للبورصات منع انتقال الأموال عبر أنظمتها إلى الوجهة المقصودة، لكن إليبتيك تقول إن وجود محفظة مختلفة لكل تبرع يجعل ما يُطلق عليه الوسم أكثر تعقيدا بكثير.

يصعّب هذا من تتبع تمويل العملات المشفرة للحركة التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

البحث أظهر أنه في الفترة بين 26 مارس/آذار و16 أبريل/نيسان تم إرسال 0.6 بتكوين قيمتها نحو 3300 دولار إلى محافظ أنشأها الموقع.

إجمالا، تقول الشركة إن حملة التبرع التي استمرت أربعة أشهر جمعت نحو 7400 دولار.

يقدم مقطع فيديو تبلغ مدته دقيقتين نشره موقع كتائب القسام على الإنترنت توجيهات باللغة العربية بشأن الطريقة التي يستطيع بها داعمو الكتائب تجنب النظام المالي التقليدي والتبرع بالعملة الرقمية.

يسأل الموقع "كيف تدعم المقاومة بعملة البتكوين؟" قبل أن يشرح عبر رسوم توضيحية تصاحبها ترجمة إلى اللغة الاإنجليزية كيفية إرسال بتكوين مباشرة من خلال مكتب صرافة أو من خلال بورصة عملة رقمية.

يقول الموقع إن على المتبرع أن يستخدم "جهازا عاما حتى لا يتم ربط المحفظة المنشأة بعنوان الآي.بي الخاص بك".

قالت شركة إليبتيك إنها رصدت محافظ أنشأها الموقع من خلال أنماط تتبع لعناوينه الفريدة.

راقبت الشركة هذه العناوين وحددت في وقت لاحق عدة تعاملات أرسلت أموالا من تلك العناوين إلى بورصة كبيرة لتداول العملات الرقمية في آسيا.

قالت إليبتيك التي امتنعت عن الإفصاح عن المزيد من تفاصيل المعاملات إن 13 عملية تبرع تمت من بورصة منفصلة في آسيا أيضا.

قالت الشركة إنه من غير الواضح ما إذا كانت العملة الرقمية قد حُولت بعد ذلك إلى عملات تقليدية أم لا.

قال توم روبنسون، الشريك المؤسس في إليبتيك: "إنهم ما زالوا في مرحلة تجريبية، يحاولون ويرون كم سيجمعون من المال وإن كان الأمر سيفلح أم لا".

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