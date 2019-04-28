حكومة الوفاق الليبية: طرابلس تتعرض لقصف بطائرات أجنبية

قال وزير داخلية حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، فتحي باشاغا، إن الطائرات التي قصفت طرابلس، السبت، مزودة بتقنيات لا تملكها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

تصريحات باشاغا، الأحد، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة التونسية:

القصف أسفر عن مقتل 5 و27 جريحا بسبب صاروخ أطلقته تلك الطائرات.

الطائرات التي قصفت البارحة طرابلس إصاباتها كانت دقيقة جدا وهذه التقنيات لا تتوفر لدى حفتر.

هذه التقنيات تتوفر لدى دول معروفة" (لم يذكرها) معتبرا أن ليبيا "تتعرض لعدوان أجنبي".

لدينا دلائل على مشاركة طائرات أجنبية في قصف طرابلس.

البارحة فقدنا 5 شهداء و27 جريحا بصاروخ تم تزويده من إحدى الدول التي تدخلت في الشأن الليبي (لم يكشف اسمها).

طالب "باشاغا"، فرنسا باحترام قيمها الديمقراطية وعدم دعم حفتر.

فرنسا دولة رائدة في الديمقراطية وساهمت في إسقاط النظام الليبي السابق (نظام العقيد معمر القذافي) سنة 2011 وهذه المعطيات جعلتنا نتعجب من دعمها لحفتر وأبنائه.

لا يعقل لدولة عريقة لها تاريخ في الحرية والديمقراطية أن تتورط في دعم المجرم (حفتر) الذي يقتل المدنيين في طرابلس يوميا.

زيارة باشاغا إلى تونس:

بدأ باشاغا زيارة مفاجئة إلى تونس، مساء السبت، غير معروفة المدة، والتقى الأحد نظيره التونسي هشام الفوراتي، حسب بيان للداخلية الليبية.

تم خلال الاجتماع، مناقشة العمل الأمني المشترك بين البلدين في مكافحة الإرهاب من خلال تبادل المعلومات الأمنية بين الجانبين، للتصدي للجماعات الإرهابية، التي باتت تشكل خطرا على البلدين وعلى المنطقة بشكل عام.

في وقت سابق اليوم، حملت "حكومة الوفاق"، في بيان، مجلس الأمن مسؤولية سكوته وتهاونه تجاه ما يقوم به حفتر من قصف العاصمة، طرابلس، واستعانته بالطيران الأجنبي لقصف المدنيين.

رجال من مصراتة يتبرعون بالدم من أجل المصابين والجرحى في الهجوم على طرابلس ـ رويترز

أهل مصراتة يتبرعون بالدم والطعام

يبدي أهل مدينة مصراتة القريبة من طرابلس دعمهم للمقاتلين الذين يتصدون لقوات حفتر المهاجمة؛ بإعداد وجبات طعام لهم والتبرع بالدم لمن على خطوط المواجهة.

واحدة من منظمي حملة الطعام تدعى سعاد الأسي قالت إنهم يرسلون نحو خمسة آلاف وجبة طعام للمقاتلين يوميا.

امرأة أخرى من أهل مصراتة ولها ابنان يقاتلان ضد قوات حفتر وتدعى ربيعة الدلنسي قالت مثلما انتصرنا على الطاغية الأول (القذافي) بإذن الله منتصرين على هذا الذي يحارب شبابنا.

اصطف الشباب في مستشفيات مصراتة للتبرع بالدم لصالح الجرحى والمصابين جراء القصف الجوي على العاصمة طرابلس.

متظاهرون في طرابلس يحرقون صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ـ رويترز

خلفيات: