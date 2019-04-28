بسبب فرط العمل.. وفاة 270 موظفا في انتخابات إندونيسيا

أعلن مسؤول إندونيسي، اليوم الأحد، أن أكثر من 270 موظفا في الانتخابات ماتوا لأسباب تتعلق في الأغلب بأمراض مرتبطة بالإرهاق جراء ساعات العمل الطويلة لفرز الملايين من أوراق الاقتراع.

جاء ذلك بعد عشرة أيام على إجراء إندونيسيا لأكبر انتخابات تجري في يوم واحد في العالم.

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