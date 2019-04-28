باحث سعودي: اليهود صناع حضارة وعلينا الاعتراف بحقهم في إسرائيل

قال الباحث السعودي عبدالحميد الحكيم، الذي يعرف نفسه بأنه مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة، إن اليهود صناع حضارة "ويجب علينا الاعتراف بحقهم في دولة إسرائيل".
اليهود جزءأصيل من مكونات محتمعاتنا حيث نهضوا بها على جميع المستويات،وتاريخ اليهود يؤكد انهم صناع حضارةفي اي مجتمعات يسكنونها فمن باب العرفان لهم وللنهوض بمنطقناعلينا الاعتراف بحقهم بدولتهم إسرائيل وإني على يقين سيتحقق حلم صديقنادودو تاسا بل سنرحب به في الرياض ويرحب بنا في القدس https://t.co/7OT6TdXmbQ
— Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 25, 2019
עוד קול שפוי באזורינו וזה מה שכתב: "היהודים הם חלק מהחברה שלנו, שם הם קמו בכל הרמות, וההיסטוריה של היהודים מאשרת שהם יוצרי הציוויליזציה בכל הקהילות שהם מאכלסים. זהו עניין של הכרת תודה להם ולקידום המדינות שלנו להכיר בזכותם למצבם הישראלי, ואני בטוח שהחלום של חברנו יתגשם".
כל הכבוד https://t.co/MhO5Uv1dkx
— Ruth kiryati Israel News (@RuthKiryati) April 27, 2019
وتعبير أن صناع القرار في معظم دول الخليج ادركوا ان المجتمع الإسرائيلي مجتمع محب للسلام واسترجعوا التاريخ بدون تشويه وتزيف الناصريةوالإسلام السياسي للإعتراف بحق اليهود التاريخي بدولتهم وعاصمتهم القدس وان السلام مع إسرائيل سينقل الخليج نقلةنوعيةبشرق أوسط جديد"الخليج غير مع إسرائيل" https://t.co/o08WcC9Ib3
— Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 25, 2019
ان صفقت لك الأغلبية من مجتمعات العالم الثالث فاعلم انك على خطأ وان هاجموك فتأكد انك على صواب،فطريق السلام ليس مفروشا بالورود بل بالغام العنصريةوالكراهية لليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة التي زرعتها الناصرية والإسلام السياسي،مجتمعات آمنت بظلام الفشل لذلك تخاف من شمعة السلام https://t.co/dVwKrKXZU9
— Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 24, 2019
أهنيء المجتمع الإسرائيلي بعيدالاستقلال واخاطب المجتمعات العربيةبهذه المناسبة دولةإسرائيل حق تاريخي لليهودتؤكده الكتب السماويةوتاريخ المنطقةوفي خلال 70 عاما أصبحت إسرائيل دولةمن العالم الاول وانتم لم تجنوا من انكاركم لحقهم سوىالضعف وحروب مذهبيةتدارمن النظام الإيراني عدوكم الحقيقي https://t.co/uQBQZl0vis
— Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 20, 2018
إلى شعوب الخليج بدون مكابرةوهروب من مواجهةواقعنا السياسي الذي يؤكدأن صراعنامع النظام الإيراني صراع وجودي واسرائيل تواجهه بدون هوادةفي قطع أذرع هذا النظام اننانمرفي لحظةتاريخية تجاه أوطاننا اماأن نحقق السلام مع إسرائيل لكسرهذاالنظام والافسوف تخسراوطاننا بغباءسياسي لن يغفره التاريخ https://t.co/JtHgtQt08p
— Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) January 21, 2019
اذا اردنا تحقيق السلام وخلق شرق اوسط جديديحقق طموحات شعوب المنطقة فلابد من مخاطبةمجتمعاتنابشجاعةالاعتراف بحق اليهودالتاريخي بدولتهم إسرائيل وان القدس لم تكن في يوم عاصمةلأي أمةعبرالتاريخ إلا لليهود،وتكون المقدسات الإسلاميةفيهاتحت الادارةالسعوديةحينهاستكون القدس باب السلام للمنطقة https://t.co/v13jpDAFax
— Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 15, 2019
ارفع القبعة لك كاعلاميةسعوديةشجاعةتكسر حواجز الموروث الخاطيء لكراهيةاليهودالذي تم غرسه في مجتمعاتنا لأكثر من عقود من الزمن وتقول "كلمة حق" تزلزل تلك الحواجز الباطلة وتحرك المياه الراكدة في فكر مجتمعنا خاصةشريحةالشباب المحرك الرئيسي لرؤيةولي العهدالشاب الشجاع من يملك مفاتيح السلام https://t.co/O09v4pUCJC
— Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 23, 2019
قرارترامب بتشديد الحصار على ايران نتيجة دعم إرادةإسرائيلية تعمل على إضعاف النظام الإيراني وعملائه تصب في مصلحتناحيث نواجه صراع وجودي معه،هذه القراءة الحقيقيةللمشهد السياسي وعلى الإعلام والمثقف السعودي أن يوضح أبعادهاللمواطن السعودي بضرورةتحقيق السلام مع إسرائيل بثقافة مصلحتك اولا https://t.co/4bH2xA4Trj
— Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 22, 2019
يجب أن تكون لغةالخطاب الى المجتمع السعودي أكثر وضوحا"السلام مع إسرائيل ضرورةلمواجهةصراعنا الوجودي مع النظام الإيراني الذي يقتل جنودنافي اليمن،ونصبح رقم صعب في الشرق الأوسط الجديد،ومن الخطأ رفض خطة إدارةترامب للسلام فلن نرهن مصالحناإلى متاجرةحماس وضعف السلطةالفلسطينيةفالسعوديةاولا https://t.co/GTtX7FQpbQ
— Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 21, 2019
اي صناعة حضارة وخرابيط الله يصلحك الصحيح ان اغلب كوارث العالم سببها اليهود لعنهم الله هاولاء سفاحين مجرمين قتله مصاصي دماء هم محتلين ومغتصبين ارض عربية محتلين ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين واذا بعد كل هذا شايفهم ملائكة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحشرك معهم وعلى دينهم
— سالم المعيدي (@sahr179) April 26, 2019
كلام الله ﷻ فيهم اصدق من كلامك!
— حقك من حقك (@abujasem54) April 25, 2019
https://twitter.com/geD4CEMuZLqu5N7/status/1121514640041705475?ref_src=twsrc%5Etfw
طبعا اليهود ما أخذوا رأيك عند قيام إسرائيل
بل قتلوا العرب
و سفكو دم الفلسطينيين
و بقروا بطون الحوامل ما اجل تهجير العرب من قراهم
و حطوا فوق رأسك قنابل نووية عشان تصير جحش محترم و تكتب هذي التغريدة
و بالمره أشكرهم على احتلال القدس ما دام إنك سفيه من طراز رفيع
— Z (@Q8forever_) April 26, 2019
https://twitter.com/mayadh1976/status/1121893250300817409?ref_src=twsrc%5Etfw
لازمك كشف عام
— mulham abdulhadi (@MolhamAbdulhadi) April 26, 2019
أنصحك بدراسة التاريخ قبل أن تتطوع بتزويره
— Anas Atwa (@AtwaAnas) April 26, 2019
لهم حضارة وبنفس الوقت لهم تاريخ بالغدر
وبعدين سواء اعترفت بدولة اسرائيل او لأ.اليهود ربنا كتب عليهم التشرد وانه ما يكون عندهم دولة مهما حاولت انت او امريكا او غيركم انكم تصنعون لهم دولة على حساب الفلسطينيين
يعني مو بكيفك ولا بكيف امريكا
وبالنسبة للاستقبال خليه ببيتك احسن
— هيفاء سامي المطلق (@Haifaa_Sami) April 26, 2019
https://twitter.com/i4bpSUIUKTXgxwk/status/1122344298182324226?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/osama_faez/status/1121858365750165504?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/KinoSharaf/status/1121817215081373696?ref_src=twsrc%5Etfw
وسوف تتوسع دائرة العنف ويخلق الصهاينه قانون يكبل الشعوب وتنفجر الحاله وتاكل الاخضر واليابس.ويصير الخليجي يفكر يحمل سلاح لان القتل حاصل.الوضع ياخذنا الى الزاويه والناس لا تصبر على الظلم.والصهاينه مصرين على رسم الخارطه لهم التي لحد الان دوله مالها دستور ولا خارطه كيف تريد ان اتحاور
— Mohdaljaman Aljaman (@MohdaljamanA) April 26, 2019
بلهجتنا غايب فيله.يبى احنا نعرف اصدقاؤ يهود من ارقى العوايل واغنياء ولا يفكرو يسكنو في اسرائيل.ولا يخدمو خدمة علم.احنا لست ضد اليهود كدين .لا نضع البيض كله في سله واحده.للاسف ساساتنا شفناهم يتملقون الصهاينه خوف منهم لان فوبيا الصهاينه مؤثر عليهم لاجل البقاء على الكراسي.3
— Mohdaljaman Aljaman (@MohdaljamanA) April 26, 2019
اتمنى ان تذكر لي حضارة يهوديه قامت اين حظاراتهم التي تتحدث عنها واين آثار هذه الحضارات نحن لاحظنا حضارات الفينيقيون والفرس والاغرين والسبئيه وغيرها نم نرى او نسمع بحضارات يهوديه هذا دليل علا انهم ليسو اهل حضاره على مر التاريخ
— ahmed abbad (@ahmedareeqi1) April 26, 2019
وهلتر اكبر دليل على حقارة اليهود وهم بعد تهجيرهم من اوربا الى فلسطين استحلو فلسطين وذلو المسلمين من قتل وتهجير واستحلال اراضيهم وبعد تقول نرحب فيهم اما نموت اعز او نغتصب وياخذون فلسطين اما برضى تام ولا كان في شي لا والف لا وماراح نعترف فيها حتى ولا كل العالم اعترفو من الكويت
— Ahmad Alazmi (@alazmi651) April 26, 2019
https://twitter.com/satr__/status/1121754927125213185?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/tennis101coach/status/1121837637445267459?ref_src=twsrc%5Etfw