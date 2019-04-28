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سياسة

باحث سعودي: اليهود صناع حضارة وعلينا الاعتراف بحقهم في إسرائيل

الباحث السعودي عبدالحميد الحكيم
الباحث السعودي عبدالحميد الحكيم
28/4/2019

قال الباحث السعودي عبدالحميد الحكيم، الذي يعرف نفسه بأنه مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة، إن اليهود صناع حضارة "ويجب علينا الاعتراف بحقهم في دولة إسرائيل".

تصريحات "الحكيم" وإشادة إسرائيلية:
  • الحكيم كتب عبر حسابه على موقع تويتر، تعليقًا على فوز مغني البوب الإسرائيلي (من أصول عراقية) دودو تاسا بإحدى المسابقات، قائلًا "إن اليهود جزء أصيل من مكونات مجتمعاتنا، حيث نهضوا بها على جميع المستويات".

  • الحكيم: تاريخ اليهود يؤكد أنهم صناع حضارة في أي مجتمعات يسكنونها، فمن باب العرفان لهم وللنهوض بمنطقنا علينا الاعتراف بحقهم بدولتهم إسرائيل.
  • الحكيم: إني على يقين سيتحقق حلم صديقنا دودو تاسا بل سنرحب به في الرياض ويرحب بنا في القدس.

  • "إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، احتفت بتغريدة الحكيم وأعادت نشرها، فيما أثنت الصحفية الإسرائيلية ريث كرياتي على الحكيم واعتبرته أحد الأصوات العاقلة المعبرة عن التطبيع مع "إسرائيل".
  • في ذات الوقت، علق الحكيم على تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو في دبي، قائلًا: وتعبير أن صناع القرار في معظم دول الخليج أدركوا ان المجتمع الإسرائيلي مجتمع محب للسلام.

  • الحكيم: استرجعوا التاريخ بدون تشويه وتزييف الناصرية والإسلام السياسي للاعتراف بحق اليهود التاريخي بدولتهم وعاصمتهم القدس.
  • الحكيم: السلام مع إسرائيل سينقل الخليج نقلة نوعية بشرق أوسط جديد "الخليج غير مع إسرائيل".

  • في السياق ذاته، علق الحكيم في تغريدة ثالثة على فيديو للملياردير الإماراتي خلف الحبتور الذي دعا للتطبيع ولإعلان السلام مع "إسرائيل"، قائلًا: إن صفقت لك الأغلبية من مجتمعات العالم الثالث فاعلم أنك على خطأ وإن هاجموك فتأكد أنك على صواب.
  • الحكيم: طريق السلام ليس مفروشًا بالورود بل بألغام العنصرية والكراهية لليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة التي زرعتها الناصرية والإسلام السياسي، مجتمعات آمنت بظلام الفشل لذلك تخاف من شمعة السلام.
تاريخ من التغريدات المثيرة للجدل:
  • لم تكن هذه هي التغريدة الوحيدة المثيرة للجدل للباحث السعودي، الذي رحب بالانفتاح على إسرائيل معتبرًا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب يقوم على تحطيم الحاجز النفسي.
  • الحكيم يعمل مديرًا لمعهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة، الذي أسسه اللواء السابق بالمخابرات السعودية أنور عشقي، والذي عمل مستشارًا بمجلس الوزراء السعودي، والمعروف بعلاقاته الواسعة مع المسؤولين الإسرائيليين، وقد اصطحب الحكيم وآخرين في زيارات سابقة إلى "إسرائيل".
  • للحكيم تصريحات سابقة مثيرة للجدل، إذ دافع عن إسرائيل، بعد زيارة قام بها العام الماضي للأراضي المحتلة، التقى خلالها مسؤولين في جيش الاحتلال وأعضاء بالكنيست، ووصف المجتمع الإسرائيلي بأنه لا يميل للعنف أو سفك الدماء، لكنه مؤمن بالتعايش والسلام، ويحب الحياة.

  • الحكيم هنأ في تغريدة سابقة له "إسرائيل" بمناسبة ما أسماه "عيد الاستقلال"، قائلًا إن "السياسات الإيرانية هي نفس السياسات النازية التي استهدفت إبادة شعبكم". الأمر الذي قوبل بترحيب إسرائيلي كبير.

  • في تغريدة مثبته على صفحته بتويتر وجه "الحكيم" رسالة إلى الخليج قائلًا: إننا نمر في لحظة تاريخية تجاه أوطاننا، إما أن نحقق السلام مع إسرائيل لكسر هذا النظام الإيراني، وإلا فسوف تخسر أوطاننا بغباء سياسي لن يغفره التاريخ". وفي تغريدة أخرى قال "إن لدى العرب تطابقا في المصالح مع إسرائيل".
  • في تغريدة سابقة كتب أيضًا "علينا أن نعترف وأن ندرك أن القدس هو رمز ديني ومقدس لليهود كقداسة مكة والمدينة للمسلمين، وعلى العقل العربي أن يتحرر من الموروث الناصري وموروث الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي الذي غرس لمصالح سياسية بحتة ثقافة كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة".

  • الحكيم كتب أيضًا "إذا أردنا تحقيق السلام وخلق شرق أوسط جديد يحقق طموحات شعوب المنطقة فلابد من مخاطبة مجتمعاتنا بشجاعة الاعتراف بحق اليهود التاريخي بدولتهم إسرائيل وأن القدس لم تكن في يوم عاصمة لأي أمة عبر التاريخ إلا لليهود، وتكون المقدسات الإسلامية فيها تحت الإدارة السعودية حينها ستكون القدس باب السلام للمنطقة".

  • مؤخرًا، علق الحكيم على تغريدة الصحفية السعودية سكينة المشيخص تساءلت فيه عن "الضرر الذي أتانا من إسرائيل" وهاجمت تركيا، قائلًا: أرفع القبعة لك كإعلامية سعودية شجاعة تكسر حواجز الموروث الخاطئ لكراهية اليهود الذي تم غرسه في مجتمعاتنا لأكثر من عقود من الزمن وتقول "كلمة حق" تزلزل تلك الحواجز الباطلة وتحرك المياه الراكدة في فكر مجتمعنا خاصة شريحة الشباب المحرك الرئيسي لرؤية ولي العهد الشاب الشجاع (محمد بن سلمان) من يملك مفاتيح السلام.

  • كذلك علق على تغريدة لنتنياهو حول العقوبات الأمريكية على إيران، قائلًا "قرار ترمب بتشديد الحصار على إيران نتيجة دعم إرادة إسرائيلية تعمل على إضعاف النظام الإيراني وعملائه تصب في مصلحتنا حيث نواجه صراعا وجوديا معه، هذه القراءة الحقيقية للمشهد السياسي وعلى الإعلام والمثقف السعودي أن يوضح أبعادها للمواطن السعودي بضرورة تحقيق السلام مع إسرائيل بثقافة مصلحتك أولًا.

  • الحكيم علق أيضًا على تغريدة للكاتب والروائي السعودي تركي الحمد تساءل فيها "لماذا نفترض أن التطبيع هو لصالح إسرائيل فقط؟"، قائلًا: يجب أن تكون لغة الخطاب إلى المجتمع السعودي أكثر وضوحًا "السلام مع إسرائيل ضرورة لمواجهة صراعنا الوجودي مع النظام الإيراني الذي يقتل جنودنا في اليمن، ونصبح رقما صعبا في الشرق الأوسط الجديد، ومن الخطأ رفض خطة إدارة ترامب للسلام فلن نرهن مصالحنا إلى متاجرة حماس وضعف السلطة الفلسطينية فالسعودية أولًا".
مغردون: تاريخهم الغدر ولن ترضى عنك اليهود
  • تغريدة الحكيم قوبلت بغضب عارم على تويتر، وذكّر المغرودن الباحث السعودي بتاريخ اليهود والإسرائيليين من غدر للعهود واغتصاب حقوق الفلسطينيين وقتلهم واحتلال أرضهم، وأكد المغردون أنه لا تطبيع ولا سلام بين الشعوب العربية والمحتل الإسرائيلي.. وتلك أبرز التعليقات:

https://twitter.com/geD4CEMuZLqu5N7/status/1121514640041705475?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/mayadh1976/status/1121893250300817409?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/i4bpSUIUKTXgxwk/status/1122344298182324226?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/osama_faez/status/1121858365750165504?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KinoSharaf/status/1121817215081373696?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/satr__/status/1121754927125213185?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tennis101coach/status/1121837637445267459?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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