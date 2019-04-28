باحث سعودي: اليهود صناع حضارة وعلينا الاعتراف بحقهم في إسرائيل

قال الباحث السعودي عبدالحميد الحكيم، الذي يعرف نفسه بأنه مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في جدة، إن اليهود صناع حضارة "ويجب علينا الاعتراف بحقهم في دولة إسرائيل".

تصريحات "الحكيم" وإشادة إسرائيلية:

الحكيم كتب عبر حسابه على موقع تويتر، تعليقًا على فوز مغني البوب الإسرائيلي (من أصول عراقية) دودو تاسا بإحدى المسابقات، قائلًا "إن اليهود جزء أصيل من مكونات مجتمعاتنا، حيث نهضوا بها على جميع المستويات".

اليهود جزءأصيل من مكونات محتمعاتنا حيث نهضوا بها على جميع المستويات،وتاريخ اليهود يؤكد انهم صناع حضارةفي اي مجتمعات يسكنونها فمن باب العرفان لهم وللنهوض بمنطقناعلينا الاعتراف بحقهم بدولتهم إسرائيل وإني على يقين سيتحقق حلم صديقنادودو تاسا بل سنرحب به في الرياض ويرحب بنا في القدس https://t.co/7OT6TdXmbQ — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 25, 2019

الحكيم: تاريخ اليهود يؤكد أنهم صناع حضارة في أي مجتمعات يسكنونها، فمن باب العرفان لهم وللنهوض بمنطقنا علينا الاعتراف بحقهم بدولتهم إسرائيل.

الحكيم: إني على يقين سيتحقق حلم صديقنا دودو تاسا بل سنرحب به في الرياض ويرحب بنا في القدس.

עוד קול שפוי באזורינו וזה מה שכתב: "היהודים הם חלק מהחברה שלנו, שם הם קמו בכל הרמות, וההיסטוריה של היהודים מאשרת שהם יוצרי הציוויליזציה בכל הקהילות שהם מאכלסים. זהו עניין של הכרת תודה להם ולקידום המדינות שלנו להכיר בזכותם למצבם הישראלי, ואני בטוח שהחלום של חברנו יתגשם".

כל הכבוד https://t.co/MhO5Uv1dkx — Ruth kiryati Israel News (@RuthKiryati) April 27, 2019

"إسرائيل بالعربية" التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، احتفت بتغريدة الحكيم وأعادت نشرها، فيما أثنت الصحفية الإسرائيلية ريث كرياتي على الحكيم واعتبرته أحد الأصوات العاقلة المعبرة عن التطبيع مع "إسرائيل".

في ذات الوقت، علق الحكيم على تغريدة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو في دبي، قائلًا: وتعبير أن صناع القرار في معظم دول الخليج أدركوا ان المجتمع الإسرائيلي مجتمع محب للسلام.

وتعبير أن صناع القرار في معظم دول الخليج ادركوا ان المجتمع الإسرائيلي مجتمع محب للسلام واسترجعوا التاريخ بدون تشويه وتزيف الناصريةوالإسلام السياسي للإعتراف بحق اليهود التاريخي بدولتهم وعاصمتهم القدس وان السلام مع إسرائيل سينقل الخليج نقلةنوعيةبشرق أوسط جديد"الخليج غير مع إسرائيل" https://t.co/o08WcC9Ib3 — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 25, 2019

الحكيم: استرجعوا التاريخ بدون تشويه وتزييف الناصرية والإسلام السياسي للاعتراف بحق اليهود التاريخي بدولتهم وعاصمتهم القدس.

الحكيم: السلام مع إسرائيل سينقل الخليج نقلة نوعية بشرق أوسط جديد "الخليج غير مع إسرائيل".

ان صفقت لك الأغلبية من مجتمعات العالم الثالث فاعلم انك على خطأ وان هاجموك فتأكد انك على صواب،فطريق السلام ليس مفروشا بالورود بل بالغام العنصريةوالكراهية لليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة التي زرعتها الناصرية والإسلام السياسي،مجتمعات آمنت بظلام الفشل لذلك تخاف من شمعة السلام https://t.co/dVwKrKXZU9 — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 24, 2019

في السياق ذاته، علق الحكيم في تغريدة ثالثة على فيديو للملياردير الإماراتي خلف الحبتور الذي دعا للتطبيع ولإعلان السلام مع "إسرائيل"، قائلًا: إن صفقت لك الأغلبية من مجتمعات العالم الثالث فاعلم أنك على خطأ وإن هاجموك فتأكد أنك على صواب.

الحكيم: طريق السلام ليس مفروشًا بالورود بل بألغام العنصرية والكراهية لليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة التي زرعتها الناصرية والإسلام السياسي، مجتمعات آمنت بظلام الفشل لذلك تخاف من شمعة السلام.

تاريخ من التغريدات المثيرة للجدل:

لم تكن هذه هي التغريدة الوحيدة المثيرة للجدل للباحث السعودي، الذي رحب بالانفتاح على إسرائيل معتبرًا أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب يقوم على تحطيم الحاجز النفسي.

الحكيم يعمل مديرًا لمعهد أبحاث الشرق الأوسط في جدة، الذي أسسه اللواء السابق بالمخابرات السعودية أنور عشقي، والذي عمل مستشارًا بمجلس الوزراء السعودي، والمعروف بعلاقاته الواسعة مع المسؤولين الإسرائيليين، وقد اصطحب الحكيم وآخرين في زيارات سابقة إلى "إسرائيل".

للحكيم تصريحات سابقة مثيرة للجدل، إذ دافع عن إسرائيل، بعد زيارة قام بها العام الماضي للأراضي المحتلة، التقى خلالها مسؤولين في جيش الاحتلال وأعضاء بالكنيست، ووصف المجتمع الإسرائيلي بأنه لا يميل للعنف أو سفك الدماء، لكنه مؤمن بالتعايش والسلام، ويحب الحياة.

أهنيء المجتمع الإسرائيلي بعيدالاستقلال واخاطب المجتمعات العربيةبهذه المناسبة دولةإسرائيل حق تاريخي لليهودتؤكده الكتب السماويةوتاريخ المنطقةوفي خلال 70 عاما أصبحت إسرائيل دولةمن العالم الاول وانتم لم تجنوا من انكاركم لحقهم سوىالضعف وحروب مذهبيةتدارمن النظام الإيراني عدوكم الحقيقي https://t.co/uQBQZl0vis — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 20, 2018

الحكيم هنأ في تغريدة سابقة له "إسرائيل" بمناسبة ما أسماه "عيد الاستقلال"، قائلًا إن "السياسات الإيرانية هي نفس السياسات النازية التي استهدفت إبادة شعبكم". الأمر الذي قوبل بترحيب إسرائيلي كبير.

إلى شعوب الخليج بدون مكابرةوهروب من مواجهةواقعنا السياسي الذي يؤكدأن صراعنامع النظام الإيراني صراع وجودي واسرائيل تواجهه بدون هوادةفي قطع أذرع هذا النظام اننانمرفي لحظةتاريخية تجاه أوطاننا اماأن نحقق السلام مع إسرائيل لكسرهذاالنظام والافسوف تخسراوطاننا بغباءسياسي لن يغفره التاريخ https://t.co/JtHgtQt08p — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) January 21, 2019

في تغريدة مثبته على صفحته بتويتر وجه "الحكيم" رسالة إلى الخليج قائلًا: إننا نمر في لحظة تاريخية تجاه أوطاننا، إما أن نحقق السلام مع إسرائيل لكسر هذا النظام الإيراني، وإلا فسوف تخسر أوطاننا بغباء سياسي لن يغفره التاريخ". وفي تغريدة أخرى قال "إن لدى العرب تطابقا في المصالح مع إسرائيل".

في تغريدة سابقة كتب أيضًا "علينا أن نعترف وأن ندرك أن القدس هو رمز ديني ومقدس لليهود كقداسة مكة والمدينة للمسلمين، وعلى العقل العربي أن يتحرر من الموروث الناصري وموروث الإسلام السياسي بشقيه السني والشيعي الذي غرس لمصالح سياسية بحتة ثقافة كراهية اليهود وإنكار حقهم التاريخي في المنطقة".

اذا اردنا تحقيق السلام وخلق شرق اوسط جديديحقق طموحات شعوب المنطقة فلابد من مخاطبةمجتمعاتنابشجاعةالاعتراف بحق اليهودالتاريخي بدولتهم إسرائيل وان القدس لم تكن في يوم عاصمةلأي أمةعبرالتاريخ إلا لليهود،وتكون المقدسات الإسلاميةفيهاتحت الادارةالسعوديةحينهاستكون القدس باب السلام للمنطقة https://t.co/v13jpDAFax — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 15, 2019

الحكيم كتب أيضًا "إذا أردنا تحقيق السلام وخلق شرق أوسط جديد يحقق طموحات شعوب المنطقة فلابد من مخاطبة مجتمعاتنا بشجاعة الاعتراف بحق اليهود التاريخي بدولتهم إسرائيل وأن القدس لم تكن في يوم عاصمة لأي أمة عبر التاريخ إلا لليهود، وتكون المقدسات الإسلامية فيها تحت الإدارة السعودية حينها ستكون القدس باب السلام للمنطقة".

ارفع القبعة لك كاعلاميةسعوديةشجاعةتكسر حواجز الموروث الخاطيء لكراهيةاليهودالذي تم غرسه في مجتمعاتنا لأكثر من عقود من الزمن وتقول "كلمة حق" تزلزل تلك الحواجز الباطلة وتحرك المياه الراكدة في فكر مجتمعنا خاصةشريحةالشباب المحرك الرئيسي لرؤيةولي العهدالشاب الشجاع من يملك مفاتيح السلام https://t.co/O09v4pUCJC — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 23, 2019

مؤخرًا، علق الحكيم على تغريدة الصحفية السعودية سكينة المشيخص تساءلت فيه عن "الضرر الذي أتانا من إسرائيل" وهاجمت تركيا، قائلًا: أرفع القبعة لك كإعلامية سعودية شجاعة تكسر حواجز الموروث الخاطئ لكراهية اليهود الذي تم غرسه في مجتمعاتنا لأكثر من عقود من الزمن وتقول "كلمة حق" تزلزل تلك الحواجز الباطلة وتحرك المياه الراكدة في فكر مجتمعنا خاصة شريحة الشباب المحرك الرئيسي لرؤية ولي العهد الشاب الشجاع (محمد بن سلمان) من يملك مفاتيح السلام.

قرارترامب بتشديد الحصار على ايران نتيجة دعم إرادةإسرائيلية تعمل على إضعاف النظام الإيراني وعملائه تصب في مصلحتناحيث نواجه صراع وجودي معه،هذه القراءة الحقيقيةللمشهد السياسي وعلى الإعلام والمثقف السعودي أن يوضح أبعادهاللمواطن السعودي بضرورةتحقيق السلام مع إسرائيل بثقافة مصلحتك اولا https://t.co/4bH2xA4Trj — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 22, 2019

كذلك علق على تغريدة لنتنياهو حول العقوبات الأمريكية على إيران، قائلًا "قرار ترمب بتشديد الحصار على إيران نتيجة دعم إرادة إسرائيلية تعمل على إضعاف النظام الإيراني وعملائه تصب في مصلحتنا حيث نواجه صراعا وجوديا معه، هذه القراءة الحقيقية للمشهد السياسي وعلى الإعلام والمثقف السعودي أن يوضح أبعادها للمواطن السعودي بضرورة تحقيق السلام مع إسرائيل بثقافة مصلحتك أولًا.

يجب أن تكون لغةالخطاب الى المجتمع السعودي أكثر وضوحا"السلام مع إسرائيل ضرورةلمواجهةصراعنا الوجودي مع النظام الإيراني الذي يقتل جنودنافي اليمن،ونصبح رقم صعب في الشرق الأوسط الجديد،ومن الخطأ رفض خطة إدارةترامب للسلام فلن نرهن مصالحناإلى متاجرةحماس وضعف السلطةالفلسطينيةفالسعوديةاولا https://t.co/GTtX7FQpbQ — Abdulhameed ALHakeem (@hakeem970) April 21, 2019

الحكيم علق أيضًا على تغريدة للكاتب والروائي السعودي تركي الحمد تساءل فيها "لماذا نفترض أن التطبيع هو لصالح إسرائيل فقط؟"، قائلًا: يجب أن تكون لغة الخطاب إلى المجتمع السعودي أكثر وضوحًا "السلام مع إسرائيل ضرورة لمواجهة صراعنا الوجودي مع النظام الإيراني الذي يقتل جنودنا في اليمن، ونصبح رقما صعبا في الشرق الأوسط الجديد، ومن الخطأ رفض خطة إدارة ترامب للسلام فلن نرهن مصالحنا إلى متاجرة حماس وضعف السلطة الفلسطينية فالسعودية أولًا".

مغردون: تاريخهم الغدر ولن ترضى عنك اليهود

تغريدة الحكيم قوبلت بغضب عارم على تويتر، وذكّر المغرودن الباحث السعودي بتاريخ اليهود والإسرائيليين من غدر للعهود واغتصاب حقوق الفلسطينيين وقتلهم واحتلال أرضهم، وأكد المغردون أنه لا تطبيع ولا سلام بين الشعوب العربية والمحتل الإسرائيلي.. وتلك أبرز التعليقات:

اي صناعة حضارة وخرابيط الله يصلحك الصحيح ان اغلب كوارث العالم سببها اليهود لعنهم الله هاولاء سفاحين مجرمين قتله مصاصي دماء هم محتلين ومغتصبين ارض عربية محتلين ثالث الحرمين الشريفين وأولى القبلتين واذا بعد كل هذا شايفهم ملائكة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحشرك معهم وعلى دينهم — سالم المعيدي (@sahr179) April 26, 2019

كلام الله ﷻ فيهم اصدق من كلامك! — حقك من حقك (@abujasem54) April 25, 2019

https://twitter.com/geD4CEMuZLqu5N7/status/1121514640041705475?ref_src=twsrc%5Etfw

طبعا اليهود ما أخذوا رأيك عند قيام إسرائيل بل قتلوا العرب

و سفكو دم الفلسطينيين و بقروا بطون الحوامل ما اجل تهجير العرب من قراهم و حطوا فوق رأسك قنابل نووية عشان تصير جحش محترم و تكتب هذي التغريدة و بالمره أشكرهم على احتلال القدس ما دام إنك سفيه من طراز رفيع — Z (@Q8forever_) April 26, 2019

https://twitter.com/mayadh1976/status/1121893250300817409?ref_src=twsrc%5Etfw

لازمك كشف عام — mulham abdulhadi (@MolhamAbdulhadi) April 26, 2019

أنصحك بدراسة التاريخ قبل أن تتطوع بتزويره — Anas Atwa (@AtwaAnas) April 26, 2019

لهم حضارة وبنفس الوقت لهم تاريخ بالغدر وبعدين سواء اعترفت بدولة اسرائيل او لأ.اليهود ربنا كتب عليهم التشرد وانه ما يكون عندهم دولة مهما حاولت انت او امريكا او غيركم انكم تصنعون لهم دولة على حساب الفلسطينيين

يعني مو بكيفك ولا بكيف امريكا وبالنسبة للاستقبال خليه ببيتك احسن — هيفاء سامي المطلق (@Haifaa_Sami) April 26, 2019

https://twitter.com/i4bpSUIUKTXgxwk/status/1122344298182324226?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/osama_faez/status/1121858365750165504?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/KinoSharaf/status/1121817215081373696?ref_src=twsrc%5Etfw

وسوف تتوسع دائرة العنف ويخلق الصهاينه قانون يكبل الشعوب وتنفجر الحاله وتاكل الاخضر واليابس.ويصير الخليجي يفكر يحمل سلاح لان القتل حاصل.الوضع ياخذنا الى الزاويه والناس لا تصبر على الظلم.والصهاينه مصرين على رسم الخارطه لهم التي لحد الان دوله مالها دستور ولا خارطه كيف تريد ان اتحاور — Mohdaljaman Aljaman (@MohdaljamanA) April 26, 2019

بلهجتنا غايب فيله.يبى احنا نعرف اصدقاؤ يهود من ارقى العوايل واغنياء ولا يفكرو يسكنو في اسرائيل.ولا يخدمو خدمة علم.احنا لست ضد اليهود كدين .لا نضع البيض كله في سله واحده.للاسف ساساتنا شفناهم يتملقون الصهاينه خوف منهم لان فوبيا الصهاينه مؤثر عليهم لاجل البقاء على الكراسي.3 — Mohdaljaman Aljaman (@MohdaljamanA) April 26, 2019

اتمنى ان تذكر لي حضارة يهوديه قامت اين حظاراتهم التي تتحدث عنها واين آثار هذه الحضارات نحن لاحظنا حضارات الفينيقيون والفرس والاغرين والسبئيه وغيرها نم نرى او نسمع بحضارات يهوديه هذا دليل علا انهم ليسو اهل حضاره على مر التاريخ — ahmed abbad (@ahmedareeqi1) April 26, 2019

وهلتر اكبر دليل على حقارة اليهود وهم بعد تهجيرهم من اوربا الى فلسطين استحلو فلسطين وذلو المسلمين من قتل وتهجير واستحلال اراضيهم وبعد تقول نرحب فيهم اما نموت اعز او نغتصب وياخذون فلسطين اما برضى تام ولا كان في شي لا والف لا وماراح نعترف فيها حتى ولا كل العالم اعترفو من الكويت — Ahmad Alazmi (@alazmi651) April 26, 2019

https://twitter.com/satr__/status/1121754927125213185?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/tennis101coach/status/1121837637445267459?ref_src=twsrc%5Etfw