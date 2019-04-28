إسرائيل تطلق سراح سوريين بعد إعادة رفات جندي فقد عام 1982

أفاد مسؤول سوري، الأحد، بوصول الأسيرين زيدان الطويل وأحمد خميس من سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى معبر القنيطرة جنوب سورية.

التفاصيل:

قال مصدر في محافظة القنيطرة لوكالة الأنباء الألمانية إن "الأسيرين المحررين من سجون الاحتلال الاسرائيلي وصلا إلى معبر القنيطرة عن طريق قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان (الاندوف) والصليب الأحمر الدولي".

جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم إطلاق سراح أسيرين سوريين وتسليمهما إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بعدما تسلمت إسرائيل رفات أحد جنودها في وقت سابق من الشهر الجاري.

أكد مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن هويته، أن الخطوة هي "بادرة حسن نوايا" بعد إعادة رفات العسكري زخاري باوميل في أوائل أبريل/نيسان إلى إسرائيل.

قال "قررت إسرائيل قررت فقط بعد إعادة الرفات، في الأيام الأخيرة الإفراج عن سجينين في بادرة حسن نوايا، وأن القرار لا يأتي في إطار اتفاق مسبق.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو، أن الجيشين الروسي والسوري عثرا على رفات الجندي.

أكد المبعوث الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف الجمعة أن السجينين سوريان، وقال إن روسيا كانت ممتنة لسوريا لمساعدتها في استعادة رفات باومل، مضيفاً أن إسرائيل قررت الإفراج عن سجينين سوريين في المقابل.

وتوجد قوات روسية، في سوريا منذ 2015. لدعم نظام الأسد في حربه ضد المعارضة المسلحة.

وفي الرابع من أبريل/ نيسان، أكد وزير الإعلام السوري عماد سارة أن بلاده تجهل كل التفاصيل المتعلقة باكتشاف الرفات وخطط إعادتها.

تعرف على الأسيرين السوريين اللذين ستفرج عنهما إسرائيل:

بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أحد السجينين "زيدان الطويل" وهو من الحضر في مرتفعات الجولان، ومدان بتهريب مخدرات ومن المفترض إطلاق سراحه في يوليو/ تموز، أمّا الثاني فهو "خميس أحمد"، محكوم بالسجن حتى عام 2023 لمحاولته الهجوم على قاعدة للجيش الإسرائيلي عام 2005.

نقلت هيئة البث الإسرائيلي (مكان) عن مصادر سياسية إسرائيلية في القدس، أن الأسيرين السوريين اللذين تقرر الإفراج عنهما قريباً، هما" نشيط فتح خميس أحمد -35 عاما" من مواليد مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا، والأسير الثاني هو " زيدان طويل-57 عاما- من سكان الخضر.

أوضحت الهيئة، أن الأسير أحمد اعتقل قبل 14 سنة، عند محاولته التسلل إلى قاعدة للجيش الإسرائيلي واستهداف جنود فيها، في حين أن الأسير طويل، اعتقل بسبب اتجاره بالمخدرات.

خلفيات: