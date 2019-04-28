أردوغان: الهجمات ضد اقتصادنا كالصواريخ التي تستهدف الحدود

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، أن تركيا "لم ولن ترضخ للإرهاب الاقتصادي" الذي يمارس ضدها في الآونة الأخيرة على حد قوله.

جاء ذلك في كلمة ختامية للاجتماع التشاوري والتقييمي الثامن والعشرين لحزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة.

أبرز ما قاله أردوغان في كلمته:

كما أننا لم نرضخ أمام الإرهاب الدبلوماسي والمسلح، فإننا لن نستسلم للإرهاب الاقتصادي.

الهجمات التي استهدفت الاقتصاد التركي في الأشهر الأخيرة، لا تختلف عن القذائف والصواريخ التي كانت تستهدف حدود البلاد.

التدابير التي اتخذتها الحكومة ساهمت في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، مؤكدا أن تركيا "تستطيع إنجاز الكثير من النجاحات عبر التكاتف والتعاضد".

هناك جهات تسعى جاهدة لعرقلة تحقيق أهداف تركيا لعام 2023، إلا أن بلادنا قادرة على تحقيق ما هو أكثر.

أمامنا أكثر من 4 أعوام خالية من توترات الاستحقاقات الانتخابية، وعازمون على تحقيق التحولات البنيوية التي نحتاجها واحدة بعد أخرى.

استمرار التوازن في الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي، وكافة المعطيات تؤشر لصعود بمنحى إيجابي.

الاقتصاد سيكون من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، مُذكّرًا بالنجاحات الباهرة التي تحققت بين عامي 2002 و2013.

خلال فترة قصيرة اتخذنا التدابير اللازمة، صحيح أن هذه الهجمات أحدثت نوعا من الضائقة الاقتصادية.

الاقتصاد حقق نموًا بواقع 2.6 خلال العام الماضي، رغم الانكماش في الربع الأخير من العام ذاته، كما حققت الصادرات رقمًا قياسيًا بواقع 168 مليار دولار.

تركيا يمكنها خلق فرص عمل لمليونين ونصف المليون شخص خلال العام الجاري، في حال تكاتف الجميع وتعاونوا على تحقيق هذا الهدف.

لا ننحي باللائمة على المواطنين الذين أدلوا بأصواتهم للتحالفات الأخرى، بل نراجع أنفسنا ونسأل عن سبب امتناعهم عن التصويت لنا.

علينا أن نحاسب أنفسنا ونسأل بعضنا البعض، لماذا لم نستطع الوصول إلى هؤلاء الناخبين؟ لماذا لم نتمكن من إقناعهم بأهدافنا وغاياتنا؟ ولماذا لم نستطع كسب تأييدهم؟

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