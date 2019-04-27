نيوزيلندا.. تدابير جديدة بالمساجد في رمضان وإلغاء الإفطار الجماعي

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا "مصطفى فاروق" إلغاء فعاليات الإفطار الجماعي خلال شهر رمضان، بالمساجد في إطار تدابير إضافية، بهدف توفير الأمن للمصلين طوال شهر الصيام

تدابير جديدة في رمضان:

قال فاروق، إن التدابير الجديدة اتخذت بالتعاون مع الشرطة النيوزيلندية، التي شكرها على دعمها، وأوضح بالقول "عينا مسلما يعمل في الجيش النيوزيلندي سيساعدنا في تنسيق شؤون الأمن في المساجد بعموم البلاد."

رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندا، أشار إلى إلغاء فعاليات كانت تقام في الأعوام السابقة، منها موائد الإفطار الجماعي، التي كانت تُقام في عموم مساجد نيوزيلندا، لافتا إلى إلغاء فعاليات كانت مقررة في 10 مساجد نهاية الأسبوع.

كما تم تأجيل فعالية أيام المسجد المفتوح، التي تعرف النيوزيلنديين بالإسلام، إلى يونيو/ حزيران القادم، بحسب فاروق، الذي أضاف أنه ولدواعي أمنية لا يمكننا إحضار الناس إلى مساجدنا حاليا."

مجزرة المسجدين:

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