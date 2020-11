لجنة أمريكية تطلب من واشنطن معاقبة الرياض بسبب الإعدامات

دعت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم، وهي لجنة حكومية أمريكية، إلى اتخاذ اجراءات ضد السعودية على خلفية إعدامها 37 شخصا غالبيتهم من الشيعة.

التفاصيل:

السعودية ضمن فئة" دول مثيرة للقلق بشكل خاص"

The #Saudi government’s execution of Shi’a Muslims on the basis of their religious identity is not only shocking, but also contradicts the government’s official narrative of working toward greater modernization and improving religious freedom conditions https://t.co/pdG9OEhZMZ pic.twitter.com/6hv97w3Ze3

— Dwight Bashir (@DwightBashir) April 26, 2019