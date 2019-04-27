لجنة أمريكية تطلب من واشنطن معاقبة الرياض بسبب الإعدامات

دعت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم، وهي لجنة حكومية أمريكية، إلى اتخاذ اجراءات ضد السعودية على خلفية إعدامها 37 شخصا غالبيتهم من الشيعة.

التفاصيل:

قالت(اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم –USCIRF الجمعة، إن على وزارة الخارجية الأمريكية أن تكف عن السماح للسعودية بـ "التصرف بحرية".

رأت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية أن هناك دوافع دينية وراء تنفيذ أحكام الإعدام المذكورة.

رئيس اللجنة تنزين دورجي قال في بيان إن "إعدام الحكومة السعودية لشيعة من الأقلية على أساس هويتهم الدينية وحراكهم السلمي، ليس صادما فحسب بل يناقض بشكل مباشر الخطاب الرسمي للحكومة حول السعي نحو مزيد من التحديث وتحسين ظروف الحريات الدينية".

السعودية ضمن فئة" دول مثيرة للقلق بشكل خاص"

تصنف وزارة الخارجية في تقرير سنوي بتكليف من الكونغرس، السعودية ضمن فئة "دول مثيرة للقلق بشكل خاص" بسبب انتهاكات الحريات الدينية ما يتطلب من الولايات المتحدة عادة اتخاذ إجراءات عقابية مثل فرض عقوبات اقتصادية.

لكن وزراء خارجية متعاقبين أصدروا كل عام إعفاءات بشأن معاقبة السعودية مشيرين إلى مصالح الأمن القومي.

أشار التقرير الأخير لوزارة الخارجية حول الحريات الدينية إلى "نهج من التحيّز المجتمعي والتمييز" ضد الأقلية الشيعية وحظر ممارسة أي شعائر دينية بخلاف الطوائف الإسلامية.

المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قالت إن ثلاثة من الذين تم إعدامهم على الأقل كانوا قاصرين عندما وجهت لهم الاتهامات.

وعد الرئيس دونالد ترمب بالحفاظ على علاقات وثيقة مع السعودية لافتا إلى مشترياتها الكبيرة من الأسلحة الأمريكية وصادرتها النفطية الهائلة وعدائها تجاه إيران خصم الولايات المتحدة.

أما وزارة الخارجية الأمريكية فقد أعلنت أنها تحض "السعودية وجميع الحكومات" على احترام الحريات الدينية.

يذكر أن "اللجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم" هي منظمة حكومية تضطلع بدور استشاري، ويعين الأعضاء فيها الرئيس الأمريكي ونوابا من الحزبين في الكونغرس.

The #Saudi government’s execution of Shi’a Muslims on the basis of their religious identity is not only shocking, but also contradicts the government’s official narrative of working toward greater modernization and improving religious freedom conditions https://t.co/pdG9OEhZMZ pic.twitter.com/6hv97w3Ze3 — Dwight Bashir (@DwightBashir) April 26, 2019

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