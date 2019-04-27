غضب في تونس بعد مقتل 12 عاملا زراعيا في حادث مروري

قتل 12 شخصا وأصيب 20 أخرون في حادث مروري في ولاية سيدي بوزيد إثر تصادم بين شاحنتي نقل خفيفتين، إحداهما تنقل عمالا زراعيين والأخرى لنقل الدجاج.

التفاصيل: