شاهد: خروج كتائب أبي العباس المدعومة إماراتيا من تعز باليمن

أظهر تسجيل مصور تداوله نشطاء على الإنترنت خروج مسلحين تابعين لكتائب أبي العباس المدعومة إماراتيا من مدينة تعز اليمنية عقب اتفاق تهدئة مع اللجنة الأمنية بالمدينة.

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كتائب أبي العباس قالت إن الاتفاق الذي نص على إخراج مسلحي الكتائب من البلدة القديمة في مدينة تعز كان بالإكراه وفُرض بقوة السلاح.

كتائب أبي العباس قالت إنها لا تتحمل مسؤولية أي من المطلوبين أمنيا والتي تطالبهم الشرطة بتسليمهم.

اتهمت الكتائب في بيان لها "حزب الإصلاح" بالوقوف وراء ما وصفته بـ"تهجير إذلال وطغيان وغلبة" تعرض لها مسحو الكتائب في البلدة القديمة.

خرجت مساء الجمعة أكثر من ثلاثين سيارة وعربة عسكرية محملة بالمسلحين والأسلحة المختلفة من البلدة القديمة بمدينة تعز باتجاه منطقة الكَدَحة تنفيذا للاتفاق مع لجنة التهدئة المُشكلة من مسؤولين محليين.

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