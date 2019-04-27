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سياسة|الولايات المتحدة

سائق أمريكي يدهس بسيارته مارة ظنا أنهم مسلمون

إيزايا بيبلز، السائق المتهم بتنفيذ الهجوم
إيزايا بيبلز، السائق المتهم بتنفيذ الهجوم
27/4/2019

اتُّهم سائق أمريكي تعمد دهس مارة بسيارته الثلاثاء موقعا ثمانية جرحى، بالقيام بذلك ظنا منه أنهم مسلمون، على ما أعلنت شرطة كاليفورنيا.

التفاصيل
  • الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو قالت إن السائق ويدعى إيزايا بيبلز (34 عاما) مستهدف بتحقيق في محاولة قتل بدافع عنصري، ما يشكل ظروفا مشددة.    
  • الشرطة: هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم وقناعة منه بأنهم مسلمون.    
  • ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بين الجرحى الثمانية ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.    
  • لم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم.
  • محامي المتهم: الحادث ناتج بوضوح عن اضطرابات نفسية.
  • المحامي: سأطالب بتوفير العلاج المناسب لموكلي وهو عسكري سابق قد يكون يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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