سائق أمريكي يدهس بسيارته مارة ظنا أنهم مسلمون

اتُّهم سائق أمريكي تعمد دهس مارة بسيارته الثلاثاء موقعا ثمانية جرحى، بالقيام بذلك ظنا منه أنهم مسلمون، على ما أعلنت شرطة كاليفورنيا.
التفاصيل
- الشرطة في سانيفيل قرب سان فرانسيسكو قالت إن السائق ويدعى إيزايا بيبلز (34 عاما) مستهدف بتحقيق في محاولة قتل بدافع عنصري، ما يشكل ظروفا مشددة.
- الشرطة: هناك أدلة جديدة تفيد بأن بيبلز استهدف عمدا ضحاياه بسبب عرقهم وقناعة منه بأنهم مسلمون.
- ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن بين الجرحى الثمانية ثلاثة من أفراد عائلة واحدة هم والد وابنه وابنته.
- لم ترد أي تفاصيل حول جنسية الجرحى أو ديانتهم.
- محامي المتهم: الحادث ناتج بوضوح عن اضطرابات نفسية.
- المحامي: سأطالب بتوفير العلاج المناسب لموكلي وهو عسكري سابق قد يكون يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.