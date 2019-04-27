سائق أمريكي يدهس بسيارته مارة ظنا أنهم مسلمون

اتُّهم سائق أمريكي تعمد دهس مارة بسيارته الثلاثاء موقعا ثمانية جرحى، بالقيام بذلك ظنا منه أنهم مسلمون، على ما أعلنت شرطة كاليفورنيا.

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