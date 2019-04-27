ترمب: السعودية ودول أخرى وافقت على زيادة إنتاج النفط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن السعودية وغيرها من الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على طلبه زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار.

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كتب ترمب على تويتر: تحدثت مع السعودية وآخرين بشأن زيادة كمية النفط. الجميع موافقون.

لم يذكر ترمب الدول الأخرى التي وافقت على زيادة إنتاجها من النفط.

ترمب أعلن في وقت سابق أن جهوده لإقناع أعضاء أوبك تحقق نتيجة وبأن أسعار النفط تنخفض؛ لكنه قال إن ارتفاع الأسعار في كاليفورنيا سببه الضرائب.

ترمب أكد أنه دعا "أوبك" إلى العمل على خفض الأسعار قائلا "أسعار الوقود تتراجع.

ترمب: اتصلت بالمنظمة وقلت لهم "عليكم خفض الأسعار".

رغم ذلك كان سعر الوقود المباع الجمعة أعلى مما كان عليه قبل أيام.

بحسب أرقام الرابطة الوطنية لنوادي السيارات، فإنّ غالون النفط (نحو 3.8 لتر) يباع في الولايات المتحدة بمبلغ 2.883 دولار في مقابل 2.887 دولار قبل أسبوع و2.648 دولار قبل شهر.

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