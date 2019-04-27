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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: السعودية ودول أخرى وافقت على زيادة إنتاج النفط

ترمب: قلت أيها الزملاء اسدوا لي معروفا. حدثوني قليلا عن التاريخ بشكل سريع
ترمب: قلت أيها الزملاء اسدوا لي معروفا. حدثوني قليلا عن التاريخ بشكل سريع
27/4/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن السعودية وغيرها من الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على طلبه زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار.

التفاصيل
  • كتب ترمب على تويتر: تحدثت مع السعودية وآخرين بشأن زيادة كمية النفط. الجميع موافقون.
  • لم يذكر ترمب الدول الأخرى التي وافقت على زيادة إنتاجها من النفط.
  • ترمب أعلن في وقت سابق أن جهوده لإقناع أعضاء أوبك تحقق نتيجة وبأن أسعار النفط تنخفض؛ لكنه قال إن ارتفاع الأسعار في كاليفورنيا سببه الضرائب.    
  • ترمب أكد أنه دعا "أوبك" إلى العمل على خفض الأسعار قائلا "أسعار الوقود تتراجع.
  • ترمب: اتصلت بالمنظمة وقلت لهم "عليكم خفض الأسعار".
  • رغم ذلك كان سعر الوقود المباع الجمعة أعلى مما كان عليه قبل أيام.
  • بحسب أرقام الرابطة الوطنية لنوادي السيارات، فإنّ غالون النفط (نحو 3.8 لتر) يباع في الولايات المتحدة بمبلغ 2.883 دولار في مقابل 2.887 دولار قبل أسبوع و2.648 دولار قبل شهر.
خلفيات
  • ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس الأمريكي المنظمة إلى زيادة الانتاج بغية خفض الأسعار. 
  • لكن في آخر تغريداته، كتب أن الضرائب في كاليفورنيا هي السبب في ارتفاع الأسعار هناك.
  • ترمب: ضريبة كاليفورنيا على البنزين تسبب مشاكل كبيرة في التسعير في الولاية. تحدثوا إلى الحاكم لتخفضيها.
  • يسعى ترمب لحث دول منتجة للنفط على زيادة إنتاجها لتعويض الفاقد الناجم عن فرضه عقوبات على استيراد النفط الإيراني في إطار عقوبات إدارة ترمب على إيران.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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