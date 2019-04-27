السودان: تشكيل لجنة للتفاوض مع المجلس العسكري

أعلن تحالف الحرية والتغيير السوداني، يضم قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني بجانب تجمع المهنيين، تشكيل لجنة تضم 15 عضوا، للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي حول نقل السلطة للمدنيين.
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- قال القيادي في تحالف الحرية والتغيير ساطع الحاج لوكالة الأنباء الألمانية إن اللجنة فور تكوينها مساء اليوم شرعت في اتصالات بالمجلس العسكري لتحديد موعد لاجتماع مشترك بين الطرفين للتفاوض حول الهياكل الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية.
- أشار الحاج إلى أن اللجنة تشكلت من مكونات تحالف الحرية والتغيير الخمسة وتضم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائب رئيس حزب الامة المعارض مريم الصادق بجانب القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف.
- أكد الحاج أنه تم تخصيص ثلاثة مقاعد داخل اللجنة لممثلي الحركات المسلحة.
- يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اتفق مع تحالف الحرية والتغيير على تكوين لجنة مشتركة لبحث عملية انتقال السلطة.
العسكري: فرغنا من دراسة رؤى القوى السياسية
- أعلن المجلس العسكري الانتقالي أنه فرغ من دراسة الرؤى المقدمة من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والشرائح الفئوية، بما فيها الشباب والمرأة.
- أوضح المجلس العسكري في بيان أن الرؤى التي خضعت للدراسة، تتعلق بالمقترحات حول ترتيبات الفترة الانتقالية.
- لفت المجلس إلى جاهزيته لعرض نتائج الدراسة في اللقاء الذي سيتم الترتيب له لاحقا.
- في وقت سابق، أوضح القيادي بالتجمع، أحمد الربيع، أن إحدى نقاط الاختلاف مع المجلس العسكري، تتمثل في عمر الفترة الانتقالية، حيث تطالب قوى التغيير بمدها إلى 4 أعوام.
- الأربعاء، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن اتفاقه مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان، عقب اجتماعه مع قوى التغيير.
- في 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني "عمر البشير"، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
- شكّل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.