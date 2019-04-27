السودان: تشكيل لجنة للتفاوض مع المجلس العسكري

أعلن تحالف الحرية والتغيير السوداني، يضم قوى معارضة ومنظمات مجتمع مدني بجانب تجمع المهنيين، تشكيل لجنة تضم 15 عضوا، للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي حول نقل السلطة للمدنيين.

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قال القيادي في تحالف الحرية والتغيير ساطع الحاج لوكالة الأنباء الألمانية إن اللجنة فور تكوينها مساء اليوم شرعت في اتصالات بالمجلس العسكري لتحديد موعد لاجتماع مشترك بين الطرفين للتفاوض حول الهياكل الدستورية لإدارة الفترة الانتقالية.

أشار الحاج إلى أن اللجنة تشكلت من مكونات تحالف الحرية والتغيير الخمسة وتضم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائب رئيس حزب الامة المعارض مريم الصادق بجانب القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف.

أكد الحاج أنه تم تخصيص ثلاثة مقاعد داخل اللجنة لممثلي الحركات المسلحة.

يذكر أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اتفق مع تحالف الحرية والتغيير على تكوين لجنة مشتركة لبحث عملية انتقال السلطة.

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