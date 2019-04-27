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سياسة

ألمانيا تعلق معالجة طلبات لجوء بعض السوريين

سوريون يلوحون بعلم بلادهم أمام مبنى البرلمان الألماني في العاصمة برلين
سوريون يلوحون بعلم بلادهم أمام مبنى البرلمان الألماني في العاصمة برلين
27/4/2019

علقت ألمانيا معالجة بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون بانتظار مراجعة جديدة للوضع الأمني في بلادهم، وفق ما أفادت مجموعة "فونكي" الصحفية المحلية.

التفاصيل    
  • فونكي نقلت عن وزارة الداخلية الألمانية السبت أن بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون "أرجئت" بانتظار تعديلات سيتم إدخالها على توجيهات الوزارة.     
  • المعنيون بهذا التعليق هم طالبو لجوء حصلوا على وضع "حماية ثانوية"، وهو وضع يمنح للذين واجهوا في بلادهم مخاطر جدية أو أعمال حرب أو عقوبة إعدام أو أعمال تعذيب.    
  • بحسب الأرقام الحكومية، فإن 17400 سوري حصلوا على هذه الحماية عام 2018.    
  • ذكرت المجموعة الإعلامية أن المنظمات المدافعة عن حقوق اللاجئين تخشى أن توقف حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تلقي طلبات اللجوء من مواطنين سوريين في حال توقفت أعمال العنف في بلادهم.
خلفيات
  • تشهد ألمانيا انقساما عميقا منذ أن قررت ميركل عام 2015 عند اشتداد أزمة اللاجئين، فتح أبواب البلاد أمام الفارين من الحرب والاضطهاد في سوريا.   
  • أدى تدفق أكثر من مليون طالب لجوء منذ ذلك الحين، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان، إلى صعود حركة "البديل لألمانيا" اليمينية المتطرفة في ألمانيا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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