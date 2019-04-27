أردوغان يتعهد بمواجهة الخصوم داخل حزبه وتقديم كوادر جديدة

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بمواجهة الخصوم داخل حزبه بعدما تكبد حزب العدالة والتنمية خسارة الانتخابات المحلية في العاصمة أنقرة وكبرى المدن التركية إسطنبول.

أبرز ما ورد في كلمة أردوغان خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الـ 28 للحزب.

بينما نقاتل في الخارج ينبغي أن أقول إن هناك أشخاصا يسيئون لنا في الداخل أيضا.

جميع المعلومات تصلنا، ما يحدث في كل إقليم وكل منطقة، من أجل مستقبل هذه المنظمة سنحاسبهم. لن نتحمل تبعات أفعالهم.

الحزب سيواصل متابعة القضية حتى النهاية، وهناك من يقول إن العدالة والتنمية فقد الأمل، أقولها بكل وضوح، سنواصل نضالنا القانوني حتى آخر لحظة.

"العدالة والتنمية" حاز على 44.4 في المئة من الأصوات في عموم تركيا، وهي ثاني أعلى نسبة يحصدها الحزب في انتخابات محلية.

جوهر حركتنا يستند على الوفاء بالعهد، ولن نضيع أي جهد أو عمل، وفي الوقت ذاته سنعزز ونوسع صفوفنا بقيم وكوادر وأهداف جديدة.

كل استحقاق انتخابي هو وسيلة امتحان ونضال ومحاسبة، ولقد اجتزنا هذا الامتحان في انتخابات 31 من مارس/آذار بنجاح إلى حد كبير.

لن نركع ولن ننحني، ولن نترك المجال للأسهم السامة للانتهازيين المنتشرين في كافة الجهات للنيل من حزبنا.

ندعو من لم يُخضع ذهنه وفؤاده لإمرة المنظمات الإرهابية والقوى الأجنبية، ليكون جزءا من القاسم المشترك لتركيا.

الشعب أوكل إلى كوادر العدالة والتنمية، إدارة 758 بلدية من أصل ألف و389 بلدية في عموم تركيا، والحزب يريد أن يكون "سقفا" للشعب البالغ 82 مليون نسمة.

احتدام التنافس السياسي وتصاعد التوتر وحِدّة الخطابات أمر وارد أثناء الانتخابات، لكن في ثقافتنا السياسية، نترك هذا الأمر وراءنا، مع إغلاق الصناديق وفرز الأصوات.

لجنة الانتخابات أعلنت فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو

خلفيات: