نواب أمريكيون يدعون لعدم الاعتراف بـ"العسكري" في السودان

دعا نواب في الكونغرس الأمريكي إلى جمع توقيعات على رسالة ستوجه لوزيري الخارجية والخزانة بخصوص السودان تطالب بعدم الاعتراف بالمجلس العسكري في البلاد.

التفاصيل:

المشرعون يدعون لعدم الاعتراف بالمجلس العسكري والضغط عليه للإسراع في تسليم السلطة لحكومة مدنية.

الـمـشـرعـون يعربون عـن قلقهـم العميـق إزاء الوضـع فـي الـسـودان ويـطـالـبـون بتشكيـل حكومـة انتقاليـة مدنيـة.

مشرعون جمهوريون وديمقراطيون ينتقدون في رسالتهم الدول التي أيدت المجلس العسكري في السودان.

المشرعون ينتقدون في رسالتهم موقف السعودية والإمارات تجاه المجلس العسكري في السودان.

المشرعون يبدون مخاوف شديدة من تقديم الرياض وأبو ظبي 3 مليارات دولار للمجلس العسكري في السودان.

الـمـشـرعـون يعربون عـن قلقهـم العميـق إزاء الوضـع فـي الـسـودان ويـطـالـبـون بتشكيـل حكومـة انتقاليـة مدنيـة.

السودانيون يتحدٌون الحر والإجهاد ويواصلون اعتصامهم:

استمر اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم لليوم 21 على التوالي لمطالبة بتسليم السلطة ومحاسبة رموز النظام في اعتصام مستمر بدأ يوم 6 أبريل، ذكرى سقوط نظام جعفر نميري.

أدت جموع من السودانيين، صلاة الجمعة داخل ميدان الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، وسط الشمس الحارقة، وخاطب الإمام المصلين المحتشدين، مثمنا ثورتهم، ومطالبا المجلس العسكري الاستجابة لمطالبهم.

أمّ المصلين، الدكتور آدم إبراهيم إمام (مسجد الرحمة) بالحاج يوسف في العاصمة الخرطوم، وطالب إبراهيم في خطبة الجمعة، المجلس العسكري باعتقال رموز النظام السابق على الجرائم التي ارتكبوها من قتل واعتقال وضرب للمحتجين طوال الأشهر الماضية.

إمام الجمعة أشار في خطبته أمام المعتصمين إلى أن الإسلام دين تسامح ومحبة، ولكن تسامح في الخاص وليس في الحق العام الذي لا يملك أحد التسامح فيه.

وقال إبراهيم إن "ثورة السودانيين هي من أجل الحق والحرية والعدل والسلام وللوقوف مع المظلوم" ودعا المعتصمين إلى الوحدة والتمسك بسلمية الاحتجاج لأنها الأساس لاستمرار الثورة.

وأكد أن مهمة الجيش هي حماية البلاد وحدودها وثغورها ويجب عليه ذلك، ودعا المجلس العسكري إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية، وأن يترك أمر السياسية لأهلها، وقال" لا نريد عاما أو عامين للجيش في السلطة فقد اكتفينا من 30 عاماً من حكم العسكر".

الصحة السودانية: ضحايا الاحتجاجات 53 قتيلا و734 جريحا:

السودانيون يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الجيش لليوم 21 على التوالي