مقتل زعيم جماعة متهمة في تفجيرات سريلانكا

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسنا، الجمعة، أن زعيم إحدى الجماعات التي خططت للهجمات الانتحارية التي ضربت البلاد الأحد الماضي كان من بين قتلى أحد هذه التفجيرات.

التفاصيل:

أكد الرئيس السريلانكي، للصحفيين، أن زهران هاشم الذي لعب دورا أساسيا في الاعتداءات التي وقعت في البلاد الأحد، قتل في هجوم نفذه على أحد الفنادق الفخمة في كولومبو.

الرئيس السريلانكي: تم التأكد من مقتل زهران الذي فجر نفسه في أحد الفنادق.

الرئيس السريلانكي: أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن زهران (هاشم) قتل في الهجوم على فندق شانغري-لا" لكنه لم يوضح دوره في هذا الهجوم الذي كان واحدا من ستة اعتداءات أدت إلى سقوط أكثر من 250 قتيلا.

الرئيس السريلانكي: الشرطة تبحث عن 140 شخصا يعتقد أن لهم صلات بمجموعة تنظيم الدولة التي نفذت الهجمات.

الرئيس السريلانكي: شبان سريلانكيون كانوا على صلة بالتنظيم منذ عام 2013.

الرئيس السريلانكي: قيادات الدفاع والشرطة لم تبلغني بمعلومات أشارت لاحتمال وقوع هجمات وشيكة.

الرئيس ألقى باللائمة أيضا على حكومة رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ في إضعاف نظام المخابرات بتركيزها على مقاضاة عسكريين فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية التي استمرت عشر سنوات مع الانفصاليين التاميل.

أصابع الاتهام

الحكومة السريلانكية وجهت أصابع الاتهام بشكل غير مباشر إلى هاشم عندما رجحت وقوف منظمة إسلامية تحمل اسم "جماعة التوحيد الوطنية" وراء الهجمات، وقالت شرطة سريلانكا إن هاشم الذي عرفت عنه باسم هاشمي، هو زعيم هذه الجماعة.

تقول السلطات إن هاشم، كان يقود "جماعة التوحيد الوطنية" التي تتهمها الحكومة بـ"نشرت الفكر المتطرف" في أجزاء متفرقة من البلاد، وكان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في سريلانكا في شهر ديسمبر/كانون أول الماضي.

ضابط كبير في الجيش، قال للصحفيين إنه درس عن قرب ملامح وجه زهران من الفيديوهات المتاحة وقارنها مع ملامح الانتحاري حيث توصل إلى أنه لقي حتفه، ويتم حاليا إجراء تحليل الحمض النووي لتأكيد ذلك.

السلطات في سريلانكا خفضت بشكل كبير عدد ضحايا اعتداءات الفصح الأحد الماضي إلى 253 بدلاً من 359 كما كان قد أُعلن في وقت سابق.

أوضحت وزارة الصحة أن الطاقم الطبي أنهى جميع عمليات التشريح مساء الخميس وخلص إلى أنه تم تعداد بعض جثث الضحايا المشوهين مرات عدة.

استقالة قائد الشرطة في سريلانكا:

من ناحية أخرى استقال قائد شرطة سريلانكا وقال الرئيس خلال لقائه مع الإعلام إن "المفتش العام للشرطة قد استقال" وقائد الشرطة بوجيت جاياسوندارا هو ثاني مسؤول سريلانكي رفيع يغادر منصبه وذلك بعد استقالة وزير الدفاع مساء أمس.

يأتي قرار قائد الشرطة، غداة استقالة وزير الدفاع هماسيري فرناندو بعد أسوأ اعتداءات منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل أكثر من عشر سنوات، وأقرت كولومبو ب"تقصير" في المجال الأمني في منع وقوع الهجوم رغم أنها كانت تملك معلومات مهمة قبل حصوله.

قائد الشرطة تحدث عن مذكرة تحذيرية قبل 15 يوما كشفت أن "جماعة التوحيد الوطنية" كانت تخطط لاعتداءات، ولم يتم إبلاغ رئيس الحكومة ولا كبار الوزراء بها، وكان التحذير يستند إلى عناصر نقلتها "وكالة استخبارات أجنبية" وعممت على أجهزة الشرطة.

الأجهزة الأمنية في سريلانكا شددت إجراءاتها اليوم، وألغت مساجد عديدة إقامة صلاة الجمعة بها اليوم بسبب الوضع الأمني.

مخاوف من هجمات انتقامية ضد المسلمين:

إجراءات أمنية أمام المسجد الكبير في "نيجومبو" والتي شهدت أحد التفجيرات

أدى المسلمون في سريلانكا، صلاة الجمعة اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل التوتر الذي خيم على البلاد، بعد سلسلة هجمات على كنائس وفنادق الأحد الماضي، أدت لمقتل وإصابة المئات، وتبناها تنظيم الدولة.

قبل الصلاة، وجهت نداءات للمسلمين في سريلانكا للصلاة بالمنازل اليوم الجمعة وعدم الذهاب للمساجد، وذلك بعد تحذير أجهزة المخابرات من هجمات محتملة بسيارات مفخخة وسط مخاوف من أعمال عنف انتقامية بعد تفجيرات عيد القيامة الأحد الماضي.