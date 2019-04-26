مسؤول كبير بالأمم المتحدة يجتمع بمفاوضين من طالبان في قطر

التقى أكبر مسؤول للأمم المتحدة في أفغانستان بكبير مفاوضي حركة طالبان، في قطر، وذلك في إطار استمرار المساعي الرامية لبدء مفاوضات سلام شاملة تنهي الحرب المستمرة من أكثر من 17 عاما.

التفاصيل:

قال المتحدث باسم حركة طالبان" ذبيح الله مجاهد" إن رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو التقى بالملا بارادار أخوند وأعضاء آخرين بفريق التفاوض التابع لطالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

مجاهد، أوضح في بيان أن المناقشات ركزت على "عملية السلام الجارية والضحايا من المدنيين والمساعدات الإنسانية بالمناطق التي تسيطر عليها الحركة.

بعثة الأمم المتحدة، أشارت إلى أنها شاركت في اجتماعات متعددة مع كل أطراف الصراع في إطار مساع لإنهاء الحرب، مضيفة أنها عقدت اجتماعات منتظمة مع طالبان في الدوحة.

اجتماع الدوحة، عقد في الوقت الذي يستعد فيه مسؤولون من روسيا والصين للقاء المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد في موسكو لبحث بدء محادثات بين طالبان وحكومة كابل.

خلفيات