ما الإجراءات اللازمة لعزل رئيس أمريكي من منصبه؟

منذ صدور تقرير المحقق الخاص روبرت مولر، تتردد جملة "المساءلة بهدف العزل" داخل الكونغرس الأمريكي.

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بعض الديمقراطيين يقولون إن محاولة عزل ترمب من منصبه إهدار للوقت لأن مشرعي الحزب الجمهوري الذي ينتمي له يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ، بينما يرى ديمقراطيون آخرون أن عليهم التزاما أخلاقيا بالسعي لإقالته على الأقل على الرغم من أن مولر لم يتهم ترمب بالتآمر مع روسيا في انتخابات 2016 أو عرقلة سير العدالة.

سواء قرر الديمقراطيون أن يسلكوا هذا الطريق الذي ينطوي على مجازفة أم لا، فيما يلي بيان كيف تسير إجراءات المساءلة بهدف العزل حسب تقرير لوكالة رويترز.

ما الأسس التي تقوم عليها إجراءات المساءلة بهدف العزل؟

ينص الدستور الأمريكي على أن بوسع الكونغرس عزل الرئيس من منصبه لارتكابه "الخيانة العظمى أو تلقيه رشوة أو أية جرائم وجنح كبرى".

ليس واضحا ما الذي يعنيه ذلك على وجه التحديد.

قبل أن يصبح رئيسا في 1974 خلفا للجمهوري ريتشارد نيكسون الذي استقال بسبب فضيحة ووترغيت، قال جيرالد فورد "المخالفة الموجبة للمساءلة هي ما يعتبره أغلبية أعضاء مجلس النواب مخالفة في أي مرحلة من التاريخ".

وكالة رويترز نقلت عن فرانك بومان أستاذ القانون بجامعة ميزوري ومؤلف كتاب عن تاريخ إجراءات المساءلة "إن بوسع الكونغرس البحث فيما هو أبعد من القوانين الجنائية لتعريف "الجرائم والجنح الكبرى".

بومان أوضح أن هذا تاريخيا يمكن أن يشمل الفساد وانتهاكات أخرى منها محاولة عرقلة سير الإجراءات القضائية.

كيف تسير إجراءات المساءلة؟

عادة ما يفسر تعبير إجراءات المساءلة بهدف العزل على أنه مجرد عزل رئيس من منصبه لكن هذا ليس دقيقا.

من الناحية الفنية تشير تلك الإجراءات إلى موافقة أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 على توجيه اتهامات رسمية إلى رئيس.

يمثل مجلس النواب جهة الاتهام ويصوت على ما إذا كان سيوجه اتهامات معينة. وقرار الاتهام هو بمثابة لائحة الاتهام في القضايا الجنائية. ويجب التصويت بأغلبية بسيطة في مجلس النواب لتبدأ الإجراءات.

حينذاك يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة. ويمثل أعضاء مجلس النواب الادعاء بينما يمثل أعضاء مجلس الشيوخ هيئة المحلفين. يقود رئيس المحكمة العليا الأمريكية المحاكمة. وينبغي التصويت بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو لإدانة الرئيس وعزله.

استقال نيكسون عام 1974 حتى لا يواجه إجراءات المساءلة. وأجرى مجلس النواب مساءلة للرئيسين أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون في 1998 لكنهما استمرا في منصبيهما بعد أن برأهما مجلس الشيوخ.

عرقلة سير العدالة كانت إحدى التهم الموجهة لكلينتون الذي واجه اتهامات بالكذب تحت القسم بشأن علاقته مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. كما وردت تهمة عرقلة سير العدالة في قرار مساءلة نيكسون.

هل تستطيع المحكمة العليا إلغاء القرار؟

الرئيس الأمريكي ترمب قال على تويتر (الأربعاء) إنه سيطلب من المحكمة العليا التدخل إذ حاول الديمقراطيون اتخاذ إجراءات لإقالته. لكن بومان قال إن الآباء المؤسسين رفضوا بوضوح أن تكون الإدانة من مجلس الشيوخ قابلة للطعن عليها أمام القضاء الاتحادي، مضيفا أنهم "قرروا بوضوح شديد أن هذه عملية سياسية وأنه حكم سياسي بحت. لذا حين يطرح ترمب مسألة أن هناك علاجا قضائيا لإجراءات المساءلة فإنه مخطئ".

The Mueller Report, despite being written by Angry Democrats and Trump Haters, and with unlimited money behind it ($35,000,000), didn’t lay a glove on me. I DID NOTHING WRONG. If the partisan Dems ever tried to Impeach, I would first head to the U.S. Supreme Court. Not only…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2019

الدليل على ارتكاب مخالفة

في القضايا التي تنظرها المحاكم الجنائية يطلب من هيئة المحلفين إدانة المتهم في حالة واحدة هي "وجود دليل لا شك فيه" وهو معيار صارم جدا.

بومان يقول إن إجراءات المساءلة مختلفة، وبوسع مجلسي النواب والشيوخ "اتخاذ القرار بناء على عبء الإثبات الذي يريدانه مهما كان. ليس هناك اتفاق على ماهية عبء الإثبات".

ما عدد أعضاء كل حزب في الكونغرس؟

في الوقت الحالي هناك 235 ديمقراطيا و197 جمهوريا وثلاثة مقاعد شاغرة في مجلس النواب. نتيجة لذلك تستطيع الأغلبية الديمقراطية التصويت لصالح مساءلة ترمب دون أي أصوات من الجمهوريين.

في عام 1998 حين تمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس النواب صوتت أغلبية المجلس مؤيدة لمساءلة كلينتون وهو ديمقراطي.

في مجلس الشيوخ حاليا 53 جمهوريا و45 ديمقراطيا ومستقلان عادة ما يتخذان نفس موقف الديمقراطيين في التصويت. وتتطلب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتا، وهذا يعني أنه حتى تتخذ إجراءات لإقالة ترمب فينبغي أن يصوت 20 جمهوريا على الأقل وجميع الديمقراطيين ضده.

من يتولى الرئاسة إذا تم عزل ترمب؟