لص يسرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة في نيوزيلندا

قالت شرطة نيوزيلندا الجمعة إن لصا سرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة بعضها تم تسليمه للسلطات بعد حادث إطلاق النار على مسجدين في كرايستشيرش في الشهر الماضي.

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تبحث الشرطة عن المشتبه به الذي فر بعدما شاهده ضابط في فناء المركز في مدينة بالمرستون نورث في الجزيرة الشمالية.

عثرت الشرطة في وقت لاحق على السيارة التي استخدمها في الهروب.

قالت قائدة الشرطة سارة ستيوارت في بيان حول السرقة التي وقعت الخميس: "توجد 11 قطعة سلاح مفقودة كانت موجودة في مكان تخزين وعرض".

ستيوارت: يجب أن أوضح أنها ليست أسلحة نارية خاصة بالشرطة وإنما مجموعة أسلحة تم حيازتها كمعروضات أو سُلمت للتخلص منها.

ستيوارت: أشعر بقلق شديد بشأن ما حدث، هذا أمر غير مقبول.

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