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سياسة|نيوزيلندا

لص يسرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة في نيوزيلندا

جانب من الأسلحة التي حظرتها نيوزيلندا عقب مجزرة كرايستشيرش
جانب من الأسلحة التي حظرتها نيوزيلندا عقب مجزرة كرايستشيرش
26/4/2019

قالت شرطة نيوزيلندا الجمعة إن لصا سرق 11 قطعة سلاح من مركز للشرطة بعضها تم تسليمه للسلطات بعد حادث إطلاق النار على مسجدين في كرايستشيرش في الشهر الماضي.

التفاصيل
  • تبحث الشرطة عن المشتبه به الذي فر بعدما شاهده ضابط في فناء المركز في مدينة بالمرستون نورث في الجزيرة الشمالية.
  • عثرت الشرطة في وقت لاحق على السيارة التي استخدمها في الهروب.
  • قالت قائدة الشرطة سارة ستيوارت في بيان حول السرقة التي وقعت الخميس: "توجد 11 قطعة سلاح مفقودة كانت موجودة في مكان تخزين وعرض".
  • ستيوارت: يجب أن أوضح أنها ليست أسلحة نارية خاصة بالشرطة وإنما مجموعة أسلحة تم حيازتها كمعروضات أو سُلمت للتخلص منها.
  • ستيوارت: أشعر بقلق شديد بشأن ما حدث، هذا أمر غير مقبول.
خلفيات
  • يسلم ملاك الأسلحة في أنحاء نيوزيلندا أسلحتهم للشرطة بعدما طبقت الشرطة قوانين جديدة صارمة بشأن امتلاك أسلحة نارية تحظر حيازة أسلحة نارية نصف آلية عسكرية الطراز وغيرها من الأدوات في أعقاب أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في كرايستشيرش والذي أسفر عن مقتل 50 مسلما.
  • أعطت الشرطة مهلة حتى الثلاثين من سبتمبر/أيلول لتسليم الأسلحة لكن السكان سلموا بالفعل آلاف القطع للشرطة.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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