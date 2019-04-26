شاهد: طفلتان سوريتان يتيمتان تعملان لإعالة نفسيهما وشقيقتهما

في ريف حلب الغربي، تواجه ريم رحيل، 14 عاما، وشقيقتها الصغرى نجمة، 12 عاما، مصاعب جمة لتوفير تكاليف الحياة لهما ولشقيقتهما الصغرى ذات السنوات الثلاث.
التفاصيل:
- الشقيقات الثلاث يقمن في خيمة بالية في العراء، لا تحميهن من البرودة والمياه التي تتدفق داخلها خلال فصل الشتاء.
- ريم ونجمة قالتا إنهما تعملان في أية مهنة لتوفير المأكل والمشرب لهما ولشقيقتهما الصغيرة بعد أن استشهد والدهما واختفت والدتهما قبل سنوات.
- الطفلتان أعربتا في لقاء مع الجزيرة مباشر عن أملهما في أن تقوم منظمات إنسانية برعايتهن، ليتمكن من الحياة والذهاب إلى المدرسة كأقرانهم من الأطفال.