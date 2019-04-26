شاهد: طفلتان سوريتان يتيمتان تعملان لإعالة نفسيهما وشقيقتهما

في ريف حلب الغربي، تواجه ريم رحيل، 14 عاما، وشقيقتها الصغرى نجمة، 12 عاما، مصاعب جمة لتوفير تكاليف الحياة لهما ولشقيقتهما الصغرى ذات السنوات الثلاث.

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