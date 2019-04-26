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سياسة|سوريا

شاهد: طفلتان سوريتان يتيمتان تعملان لإعالة نفسيهما وشقيقتهما

26/4/2019

في ريف حلب الغربي، تواجه ريم رحيل، 14 عاما، وشقيقتها الصغرى نجمة، 12 عاما، مصاعب جمة لتوفير تكاليف الحياة لهما ولشقيقتهما الصغرى ذات السنوات الثلاث.

التفاصيل:
  • الشقيقات الثلاث يقمن في خيمة بالية في العراء، لا تحميهن من البرودة والمياه التي تتدفق داخلها خلال فصل الشتاء.
  • ريم ونجمة قالتا إنهما تعملان في أية مهنة لتوفير المأكل والمشرب لهما ولشقيقتهما الصغيرة بعد أن استشهد والدهما واختفت والدتهما قبل سنوات.
  • الطفلتان أعربتا في لقاء مع الجزيرة مباشر عن أملهما في أن تقوم منظمات إنسانية برعايتهن، ليتمكن من الحياة والذهاب إلى المدرسة كأقرانهم من الأطفال.
المصدر : الجزيرة مباشر
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