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سياسة|الأردن

شاهد: آلاف الأردنيين في مهرجان رفضاً لـ "صفقة القرن"

26/4/2019

شارك آلاف الأردنيين في مهرجان جماهيري نصرةً لفلسطين، ورفضاً لممارسات الاحتلال ولصفقة القرن.

التفاصيل:
  • نظم المهرجان، الذي حمل عنوان "القدس بوابة النصر"، الحركة الإسلامية وقوى شعبية وحزبية مختلفة، في منطقة "السويمة" بمحافظة البحر الميت (غرب)، المحاذية للحدود مع الضفة الغربية الفلسطينية.
  • المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد الحميد الذنيبات والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة كانوا على رأس المشاركين في الفعالية.
  • المشاركون في المهرجان رددوا هتافات للتضامن مع الفلسطينيين ومنها "من العقبة (جنوب الأردن) للرمثا (شمالاً) إحنا (نحن) للأقصى أوفى".
  • المشاركون رفعوا لافتات كتب عليها "لن نعترف بإسرائيل" و"القدس عربية" و"العودة حق كالشمس" و"لاجئون ولكن سنعود"، و"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" و"لا شرعية للمحتل" و"لن نعترف بإسرائيل".
  • المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن عبد الحميد الذنيبات عبر في كلمته عن "رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وندين كل مشاريع التحالف او التعاهد معه وندين مبادرات الهرولة والانفتاح عليه وخاصة العربية منعها".
  • الذنيبات أكد "وحدة الموقف الاردني رسميا وشعبيا في مواجهة صفقة القرن ونتائجها على فلسطين وعلى الأردن"، داعيا الحكومة الأردنية لترجمة "هذا التلاحم بإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل وإلغاء الوكر الصهيوني في عمان (يقصد السفارة)".
  • الثلاثاء، قال غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصهره إن خطة السلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بصفقة القرن ستعلن في يونيو/ حزيران المقبل.
  • عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني أكد مرارا أن بلاده لن تقبل ممارسة أي ضغط عليها بسبب مواقفها من القضية الفلسطينية وخاصة القدس الشريف.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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