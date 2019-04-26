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سياسة

تركيا تنفي إلغاء اتفاقية سواكن مع السودان

26/4/2019

نفت وزارة الخارجية التركية الأنباءً التي أوردتها بعض وسائل الإعلام بشأن إلغاء الاتفاقية المبرمة مع السودان بشأن "جزيرة سواكن".

التفاصيل:
  • المتحدث باسم وزارة الخارجية التركي حامي أقصوي قال "إن هذه الأنباء لا تعبر عن الواقع".
  • أقصوي أكد أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) تعمل على ترميم الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة.
  • وسائل إعلام رددت مزاعم بشأن حول إمكانية إلغاء الاتفاقية المتعلقة بـ"جزيرة سواكن" والتي وقعتها تركيا والسودان عام 2017.
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد خلال زيارته إلى السودان، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، بإعادة بناء "سواكن" وطلب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تكوين لجنة لمناقشة وضع الجزيرة مع أصحاب المنازل، وشراء الأرض منها وتعويضهم.
  • سواكن، جزيرة مرجانية في البحر الأحمر، تبلغ مساحتها عشرين كيلومترا مربعا.
  • عام 1517، اختارها السلطان العثماني سليم الأول مقرا لحاكم "مديرية الحبشة" والتي تشمل مدينتي "حرقيقو ومصوع" في إريتريا الحالية.
  • لاحقا تم ضم سواكن لولاية الحجاز تحت إدارة والي جدة.
  • رفضت الدولة العثمانية ضم سواكن إلى مصر في عهد محمد علي باشا، وأجرتها له مقابل مبلغ سنوي.
  • في hgعام 1865، تنازلت الدولة العثمانية عن سواكن لمصر مقابل جزية سنوية.
  • منذ الإعلان عن تنحية الرئيس المعزول عمر البشير، تنشر وسائل الإعلام السعودية والإماراتية أخبارا ومزاعم تفيد بأن المجلس العسكري الانتقالي قرر إلغاء الاتفاقية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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