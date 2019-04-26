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سياسة|تركيا

تركيا: اعتقال 210 من أفراد الجيش لصلتهم بغولن

رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016
رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب عام 2016
26/4/2019

قال مكتب المدعي العام في إسطنبول الجمعة إنه أمر بإلقاء القبض على 210 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله غولن التي تحملها أنقرة مسؤولية تدبير انقلاب فاشل عام 2016.

التفاصيل
  • مكتب المدعي العام: المشتبه بهم من القوات الجوية والبحرية والبرية فضلا عن خفر السواحل ومن بينهم خمسة برتبة كولونيل وسبعة برتبة لفتنانت كولونيل و14 ميجر و33 برتبة كابتن.
  • يشتبه في أنهم من أنصار رجل الدين غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة وتتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات.
  • نفى غولن أي دور له في محاولة الانقلاب.
  • مكتب المدعي العام قال إنه يعتقد أن عدد أنصار غولن الذين لم يتم رصدهم بعد داخل الجيش أكبر ممن شاركوا في محاولة الانقلاب.
  • مكتب المدعي العام: الشبكة مازالت تشكل أكبر تهديد على النظام الدستوري في تركيا.
  • الادعاء: جرى رصد أفراد الجيش المطلوبين اليوم الجمعة عن طريق الاستماع لتسجيلات محادثات أجريت عبر هواتف عامة في أنحاء البلاد.
  • في سياق منفصل ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن مكتب المدعي العام في أنقرة أمر باحتجاز 41 شخصا يعتقد أنهم أعضاء في الشبكة.
  • يشتبه في المحتجزين أنهم حصلوا على أسئلة اختبار التحاق بكلية شرطة في عام 2009 لمساعدة أفراد الشبكة على الالتحاق بالشرطة.
خلفيات
  • سجنت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة منذ الانقلاب وما زالت الاعتقالات واسعة النطاق تجري بصورة منتظمة.
  • كما فصلت أو أوقفت عن العمل 15 ألفا من موظفي الحكومة ورجال الجيش.
  • تقول تركيا إن شبكة غولن اخترقت الجيش والقضاء ومؤسسات الدولة.
  • انتقد حلفاء غربيون أنقرة بسبب الحملة على أنصار غولن وقال منتقدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يستخدمها كذريعة لقمع المعارضة.
  • تقول السلطات التركية إن الحملة ضرورية لمواجهة تهديدات الأمن القومي.
المصدر : الجزيرة مباشر
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