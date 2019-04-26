باحث: السودان يتحول إلى بيدق في مباراة شطرنج إقليمية

قال الباحث الأمريكي من أصل لبناني حسين إبيش إن الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في السودان أشعلت الخلاف الاستراتيجي بين تحالفين رئيسيين في الشرق الأوسط.

المحور الأول تقوده السعودية، بينما تتزعم تركيا المحور الثاني.

أبرز ما جاء في مقال إبيش الباحث بمعهد دول الخليج العربي في واشنطن بموقع وكالة بلومبرغ