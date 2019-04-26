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سياسة|الولايات المتحدة

الاستخبارات الأمريكية تطلق حسابا على إنستغرام لجذب العملاء

26/4/2019

أطلقت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الخميس، حساباً على تطبيق إنستغرام للتواصل الاجتماعي، حاز حتى الآن على أكثر من 12 ألف متابع.

التفاصيل
  • لم تنشر "سي آي إيه" على حسابها الجديد سوى صورة واحدة حتى الآن، تظهر مكتباً وكرسياً، وبعض الكتب.
  • من بين الأغراض التي يمكن ملاحظتها في الصورة، شعر مستعار وعملة أجنبية ودفتر ملاحظات، على الجدار المحاذي للمكتب، لوجة كتب عليها: "أريد أن أسافر حول العالم".    
  • يأتي إنشاء هذا الحساب في إطار جهود تبذلها الوكالة لتجنيد عناصر جدد ومحللين أكثر شباباً.
  • يشكل إنستغرام وسيلة لتحقيق هذا الهدف، إذ إن معظم مستخدميه المثابرين هم ما دون الثلاثين عاما.    
  • الوكالة قالت في بيان: نريد إيقاظ فضول مستخدمي إنستغرام بشأن طرق المهمة العالمية للسي آي إيه التي ترسلنا حيث لا يقدر غيرنا على الذهاب، وتمكننا أن نقوم بما لا يقدر عليه الآخرون.    
  • البيان: عبر هذا الحساب، سنعطي رؤية عن حياة الوكالة، لكن لا نستطيع أن نعد أننا سننشر صور سيلفي من أماكن سرية.
  • أطلقت الوكالة في عام 2014 حساباً على تويتر بفكاهة. وكتبت "لا يمكننا أن ننفي أو نؤكد أن هذه تغريدتنا الأولى".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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