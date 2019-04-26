الاستخبارات الأمريكية تطلق حسابا على إنستغرام لجذب العملاء

أطلقت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الخميس، حساباً على تطبيق إنستغرام للتواصل الاجتماعي، حاز حتى الآن على أكثر من 12 ألف متابع.

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