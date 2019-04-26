الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يرد على اتهامات وسائل إعلام سعودية

رد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على خبر نشرته وسائل إعلام سعودية يدعي علاقة الشيخ د.يوسف القرضاوي، مؤسس الاتحاد، بالمتهم الرئيسي بتفجيرات سريلانكا.

ونفى الاتحاد أن يكون الشخص الذي نشرت صورته بجانب القرضاوي هو المتهم الرئيسي في التفجيرات.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد نشرت صورة تجمع بين القرضاوي واثنين من العلماء، وزعمت أن أحدهما هو "زهران هاشم" المُنتمي لجماعة التوحيد في سريلانكا.

أبرز ما جاء في بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

الصورة تعود للشيخ القرضاوي وبجانبه الأيمن الشيخ سلمان الحسيني الندوي العالم والداعية المعروف من دولة الهند، وبالجانب الأيسر الدكتور عادل الحرازي الباحث في علوم السنة النبوية، والصورة التقطت في فبراير/شباط ٢٠١٦ في مكتب الدكتور القرضاوي في أثناء زيارة ودية قام بها العالمان للقرضاوي.

فبركة الصورة محاولة يائسة لوضع شخصيات علمية بارزة في محل الاتهام مع أنها من الشخصيات المعروفة بإنكار الغلو والتطرف والتشنيع على من يستهدف الأبرياء.

نشر مثل هذا الخبر المفترى جريمة إضافية تعكس مستوى الدناءة في أخلاق ناشريه، وتثبت عدم صدقية هذه الوسائل الإعلامية التي تفتقر لأدنى أخلاقياتِ مهنة الصحافة، كما أنها تشعل الفتن، وتضل الجهات المختصة عن الفاعلين الحقيقيين ومن يقف وراءهم.

الدكتور عادل الحرازي هو باحث في علم الحديث الشريف ذو فكر معتدل بعيد عن التطرف، والشيخ سلمان الحسيني الندوي من الشخصيات العلمية المعروفة بجهوده العلمية والدعوية في الهند وخارجها.

أمام هذه الفضيحة الإعلامية المدوية، فإن الاتحاد ينفي صلة تلك الصورة بالاتهامات.

زهران هاشم المتهم الرئيسي في تفجيرات سريلانكا

زهران هاشم