واشنطن بوست: إدارة ترمب شريك في مجازر السعودية باليمن

اتهمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترمب، بأنها "شريك في الجريمة" بسبب "دعمها التحالف العربي بقيادة السعودية، المسؤول عن مقتل العديد من المدنيين في حرب اليمن".

جاء ذلك في افتتاحية نشرتها هيئة تحرير الصحيفة الأمريكية تحت عنوان "إدارة ترمب شريك في مجازر السعودية".

ماذا جاء افتتاحية الصحيفة: