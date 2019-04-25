مقطع متداول للقبض على أسامة عبدالله وزير السدود بحكومة البشير

أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها اليوم الخميس القبض على مسؤول سابق في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إذ ظهر رجل يطارده محتجون وقوة من الأمن تنزله من سيارة.

التفاصيل:

مواقع التواصل الاجتماعي ذكرت أن الشخص الذي قبض عليه هو أسامة عبدالله، المسؤول السابق في نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

أسامة عبدالله محمد الحسن، كان وزير الكهرباء والسدود في السودان، والمدير السابق لوحدة تنفيذ السدود في السودان والذي أشرف علي عمليات تمويل وتخطيط وبناء سد مروي الذي تكلف ملياري دولار وتم تمويله من أكثر من صندوق عربي وإقليمي وما يزيد عن خمس دول.

في 2009، كان أسامة عبدالله من المقربين للرئيس السوداني المعزول عمر البشير وتتحدث تقارير عن الكثير من قضايا الفساد التي ارتبطت باسمه وخاصة فيما يتعلق ببناء سد مروي شمال السودان.

بناء السد أدى لتهجير أهالي منطقة الحماداب كما كان مسؤولا عن وحدة بناء السدود التي تضرر منها الكثير من الأهالي في مناطق مختلفة شمال السودان.

فيديو يظهر القبض على وزير الكهرباء والسدود اسامة عبدالله

ضحايا السدود في السودان يشاركون في الحراك الجماهيري: