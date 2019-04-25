طهران تحذر الرياض: لن نسمح لأي دولة بأخذ حصتنا من النفط

دان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية دعم السعودية والبحرين للقرار الأمريكي بقطع صادرات النفط الإيراني، واعتبر ذلك اتباعا أعمى للسياسات الأمريكية، وأنهما تتحملان عواقب مواقفهما

التفاصيل:

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن طهران لن تسمح لأي دولة بأخذ حصتها من النفط في السوق العالمية، وأن واشنطن والدول الداعمة لها تتحمل تبعات ذلك.

أضاف أن الشعب الإيراني لن ينسى عداوة بعض الشعوب له في ظل هذه الظروف التاريخية.

حذر موسوي السعودية مما سماه سياسة الفتنة التي تتبعها في المنطقة بدعم امريكي داعيا دول المنطقة للحيطة والحذر بشأن التداعيات الخطيرة لسياسات السعودية.

ما القصة؟

كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لا يرغب في اندلاع حرب، ولكن قد يتم دفعه إلى شنها.

أضاف ظريف في حوار مع "رويترز"، الخميس، أن طهران لا تسعى إلى مواجهة مع الولايات المتحدة، لكنها مستعدة في الوقت نفسه للدفاع عن نفسها وشعبها.

أمس الأربعاء، قال ظريف في مؤتمر بنيويورك إن على الولايات المتحدة أن تستعد للعواقب إذا حاولت منع طهران من بيع نفطها واستخدام مضيق هرمز.

أكد أن إيران "ستواصل بيع نفطها، سنواصل إيجاد مشترين لنفطنا، وسنواصل استخدام مضيق هرمز كممر عبور آمن لمبيعاتنا النفطية".

أضاف "إذا أقدمت الولايات المتحدة على الإجراء المجنون وحاولت منعنا من فعل ذلك فإن عليها ساعتها أن تكون مستعدة للعواقب"، دون أن يحدد ماهية تلك العواقب.

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